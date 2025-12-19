Karlos Arguiñano treballa a televisió des de fa un munt d’anys, cosa que l’ha ajudat a fer un munt de diners. El món de la gastronomia no és fàcil i, en el seu cas, també ha hagut de fer front a moments de no arribar a final de mes. En una entrevista a El Hormiguero, el cuiner ha reconegut que va haver-hi un moment en què va veure’s obligat a demanar un crèdit molt elevat al banc perquè no podia pagar res.
Uns anys enrere, quan encara no triomfava com un dels presentadors estrella d’Antena 3, va veure’s forçat a demanar ajuda: “No m’he arribat a arruïnar, però sí que vaig haver de demanar un crèdit de 250 milions de pessetes -actualment, més d’1,5 milions d’euros-“. Després d’allò, va arribar la crisi del 2008 i no veia la llum a final del túnel: “Vaig veure’m en un compromís, la veritat, ja que la feina va baixar moltíssim i tenia un forat terrible al restaurant… fins al punt que no sabia si me’l traurien“.
De fet, va arribar a deure 30 milions de pessetes -180.000 €- a un peixater de Sant Sebastià: “Penseu que, amb aquells diners, et podies comprar un pis en aquella època”. Si no li arriba a sortir l’oportunitat de treballar a televisió, confessa, té clar que no podria haver muntat l’empresa i tampoc el celler: “Ni res de res, en realitat”.
Tampoc no va ajudar que la televisió basca li retirés el seu programa de sobte: “Em van fer fora d’ETB després de 200 emissions que havien anat molt bé. Vaig quedar-me al carrer, així que vaig demanar feina a Telenorte i, afortunadament, sis mesos després TVE va contractar-me”.
Karlos Arguiñano no té ganes de jubilar-se encara
La situació econòmica ha canviat molt per a Karlos Arguiñano. Ara bé, no oblida aquells mesos en què va haver de recórrer al banc per poder anar a comprar. De fet, en el llibre de receptes nou que ha tret ha tingut molt en compte aquests problemes de diners: “Sempre penso, quan cuino, en la gent que guanya 1.200 € al mes i ha d’alimentar una família. Faig servir aliments senzills que qualsevol pot comprar a prop de casa i per un preu raonable”, explica.
Després de 36 anys a televisió, ja sap quin tipus de receptes triomfen i quines no: “Tinc clar que continuaré a televisió”, ha dit. És cert que es troba al final de la seva carrera, reconeix, però de moment no té ganes de jubilar-se: “Potser duro encara dos, tres o cinc anys més? No ho sé encara, però jo em sento molt fresc”. Als seus 77 anys, sembla que encara queda cuiner per a estona.