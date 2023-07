Sis dels set fills de Karlos Arguiñano, amb feina a l’empresa familiar

Karlos Arguiñano és pare de família nombrosa, concretament de set fills. La gran majoria també es dediquen al món de la cuina, una idea que els deu haver semblat bona amb un exemple tan fructífer a casa. El xef és, segurament, un dels millor pagats i amb més repercussió mediàtica dels darrers anys i és per això que han volgut seguir el seu camí. L’estrella de la segona generació és Joseba Arguiñano, que cuina en un programa de televisió i és el més reconegut de tots ells.

No tots cuinen en si, per això, sinó que han optat per ocupar diversos càrrecs dins de l’empresa familiar. La revista Lecturas ha sabut que Martín, un d’ells, s’ocupa de la part administrativa de l’hotel; que Eneko és el cap de sala del restaurant i que Zigor és el cap de cuina del local que tenen a Zarautz. María, una altra de les filles, treballa a la cuina. Els únics que no havien contribuït a l’economia dels Arguiñano eren Amaia i Txarli, que treballa de director de fotografia. Ara bé, això acaba de canviar.

Els fills de Karlos Arguiñano es dediquen a la cuina | Antena 3

Amaia Arguiñano ara treballa en el celler familiar

La més petita dels Arguiñano és l’Amaia, que va estudiar Enginyeria Tecnicomecànica i Industrial. No volia tenir res a veure amb la gastronomia, així que va interessar-se per les motos. Cal recordar que Karlos té una escuderia, ARG Racing, en la que ha estat treballant la filla aquests darrers anys. Ella mateixa va reconèixer a la revista que cada diumenge acompanyava el pare a veure les carreres de motos i que va voler provar sort en aquest món. Darrerament, però, se n’hauria cansat.

Amaia Arguiñano ha deixat l’escuderia per un altre negoci gastronòmic del pare, el celler que té en uns terrenys amb vistes al Mar Cantàbric. L’única dels seus fills amb estudis universitaris estarà al capdavant del celler K5 Txakolina, que produeix 80.000 ampolles anuals que després distribueixen especialment en el mercat internacional.