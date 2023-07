L’últim enfrontament entre Letícia i Cristina: “Tu no ets ningú”

Letícia i Felip de Borbó coincidiran amb la resta de la família a Mallorca a principis d’agost. Sofia de Grècia ha aconseguit convèncer els tres fills i tots els nets per passar un estiu junts després de molts anys sense reunir-se. La reina emèrita té ganes de veure’ls units, un desig que pot acabar molt malament si fem cas als rumors que envolten l’última trobada de Letícia i la seva cunyada Cristina. De fet, la revista Lecturas assegura que haurien protagonitzat un incident “molt incòmode” l’any passat.

Només van coincidir un parell de dies, però la tensió entre elles hauria esclatat a l’hora de sopar. Expliquen que haurien discutit perquè a Cristina no li semblava “adequada” la roba que duia la seva cunyada i així li hauria fet saber. La qüestió és que Letícia tot just acabava una sessió d’esport i hauria assegut a taula sense canviar-se.

L’actual monarca, enfurismada, hauria esclatat de ràbia en sentir que la criticava i li hauria deixat clar que ella “no era ningú” per jutjar com anava vestida i que podia dur “el que volgués” perquè estava “a casa seva de vacances”. La cosa hauria empitjorat quan Letícia li hauria deixat clar a Cristina que ella continuava sense ser ben rebuda: “Li va dir que ella estava allà gràcies als seus fills i que, si no fos per ells, no tornaria mai més a Marivent”.

Letícia s’hauria defensat davant les crítiques de Cristina de Borbó | Europa Press

Felip, Cristina i Elena coincidiran a Mallorca després de cinc anys

Cristina, Elena i els respectius fills passaran uns dies amb la mare a l’illa Balear i després posaran rumb a Abu Dhabi per gaudir de la companyia de Joan Carles de Borbó. No serà gaire maco passar uns dies sota el mateix sostre que el germà i la cunyada quan és evident que no tenen bona relació, més aviat tot el contrari.

Cristina de Borbó, indignada amb l’actitud d’Iñaki Urdangarin | Europa Press

El pitjor de tot plegat és que segur que aprofiten aquesta coincidència a Mallorca per deixar-se fotografiar en una estampa familiar més que falsa i impostada.