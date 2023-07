On viuran Tamara Falcó i Íñigo després de la boda? Totes les fotos del pis

Tamara Falcó i Íñigo Onieva han hagut de fer front al primer problema només tres dies després de la seva mediàtica boda. En les primeres declaracions a Europa Press com a home casat, l’empresari assegurava que estan “molt bé i molt feliços”, sense reconèixer que han tingut un inconvenient que els impedeix seguir els plans que tenien. La seva idea era traslladar-se al pis nou que estan decorant des del 2020 tot just després de la celebració de l’enllaç, però aquest trasllat haurà d’esperar.

La revista Semana ha pogut saber que les obres s’han endarrerit i que això fa impossible que comencin a viure allà encara. De fet, no serà fins al mes d’octubre que estarà tot llest: “La reforma de la casa no ha acabat encara, la constructora no podia començar fins al març i el ja matrimoni ho ha hagut d’acceptar”.

Llavors on viuran en aquests primers mesos de casats? Segons fonts properes a ells, han decidit instal·lar-se en el pis de 100 metres quadrats que té llogat Íñigo, pel qual paga 3.000 € mensuals. De moment ho tenen tot preparat per engegar el viatge de noces per Austràlia, serà quan tornin que els veurem viure allà: “Tamara està feliç i a l’espera de poder traslladar-se a una casa pròpia que ha decorat totalment al seu gust”.

Com és el pis que ha comprat Tamara Falcó?

Tamara Falcó va adquirir el 2020 un pis que tot just començava llavors la seva construcció. Domotitzat al 100%, es tracta d’un àtic molt modern de 186 metres quadrats amb dues terrasses que estaria a nom de la marquesa únicament. Situat en una urbanització de luxe amb piscina comunitària, es troba molt a prop de la casa d’Isabel Preysler.

Li hauria costat 1,5 milions d’euros, el que demostra que no es tracta d’un piset qualsevol. Només cal dir que una de les terrasses compta amb una piscina privada només per a ella. Quatre habitacions, tres lavabos, una cuina americana i un menjador molt ampli completen la resta d’espai.

Així seria la cuina de la futura casa del matrimoni | Kronos Home

Així és el lavabo | Kronos Home

Un dels menjadors dels pisos d’aquella urbanització | Kronos Home

Tamara Falcó i Íñigo tindran una piscina comunitària com aquesta | Kronos Home

De moment, se centraran en gaudir del viatge de noces abans de tornar a Madrid i haver d’esperar uns mesos fins a poder instal·lar-se definitivament en el nou niu d’amor que han construït.