Alba Carrillo, desesperada: “Em van fer fora com un gos i ploro cada dia”

Alba Carrillo ha dit de tot als antics caps que tenia a Telecinco, una cadena que va acomiadar-la d’un dia per a l’altra sense cap motiu aparent. Molt molesta, ha descarregat la seva ràbia i ha tret a la llum alguns dels secrets més tèrbols de la cadena. Els ha acusat de pagar sous nefastos i de no tractar bé els tertulians, una crítica que ha continuat en un directe a Twitch aquesta matinada.

“He parlat des de la veritat i he dit les coses com són. No hi ha més. El meu acomiadament va ser injust i no m’han tractat bé. No tinc dret a l’atur, no he tingut un certificat de l’empresa i no he tingut una carta d’acomiadament”, ha lamentat. Considera que ella és l’única qui està patint conseqüències econòmiques “i també en la meva vida personal i emocional“.

De fet, assegura que està molt afectada: “Des del 31 de març que estic plorant cada dia, ploro cada dia des que em fessin fora com a un gos. Soc jo qui he patit i, per això, soc jo qui ho diu. Em sembla bé que no us agradi, però no sabeu quina és la meva situació i no callaré davant de ningú”, adverteix.

Alba Carrillo carrega contra Telecinco | Twitch

Alba Carrillo critica dues presentadores importants de Telecinco

No contenta amb això, Alba Carrillo ha aprofitat per criticar Ana Rosa Quintana i l’ha acusat de ser una “classista”: “Va apunyalar María Teresa Campos en el passat i no vetlla pel benestar dels seus treballadors com hauria de fer”. També ha parlat malament d’Emma García: “És una masclista que a mi em va portar fins al límit, mentre que al Jorge Pérez el deixava parlar tranquil”.

La col·laboradora tornarà a televisió gràcies a TVE. Han confirmat que participarà en l’edició VIP d’El cazador, presentat per Rodrigo Vázquez, en el qual haurà de demostrar el seu nivell cultural.