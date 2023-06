Alba Carrillo va prometre que trauria a la llum els secrets tèrbols dels quals s’havia assabentat mentre treballava a Telecinco i així ho ha fet. La col·laboradora va ser acomiadada de manera fulminant quan van canviar els directius de la cadena i ara s’ha venjat en un vídeo que ha compartit en el seu perfil de Twitch. El primer dard ha estat directe: “No m’heu fet fora, no m’heu renovat el contracte. Ens veurem als tribunals, perquè qui no vol tornar allà ni morta soc jo. Estic esperant un judici per les meves condicions de feina perquè per netejar una cadena no basta amb fer fora o vetar les persones. Vosaltres ni tan sols amb tot el lleixiu del món podreu netejar aquesta cadena“.

Considera que cobrava molt pocs diners i així ho lamenta: “En el canal que jo treballava em donaven un donatiu, no es pot anomenar diners al que em donaven. Mai no he viscut de la televisió perquè no m’arribava per pagar el menjar. Anava a aquell lloc per un donatiu, m’humiliaven i em feien callar quan jo tinc la meva opinió. El meu últim contracte es va renovar i em van apujar 20 €. Em deixaven sense pàrquing perquè feia 5 anys allà i no m’havien apujat res”.

Alba Carrillo carrega contra Mediaset | Twitch

1 La descarga de Alba pic.twitter.com/1wcAbuoyIU — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 29, 2023

Alba Carrillo acusa Telecinco de censurar comentaris sobre la monarquia

“Jo sempre he estat fidel com un gos, però ens heu tractat com la merda. Deixeu de mentir, sigueu honestos. Us heu convertit en una cosa poc transparent. Tornareu a ser el que vau ser”, ha etzibat. A més a més, els ha acusat de ser uns censuradors: “Em van dir que no podia parlar d’Elena de Borbó perquè és amiga de Borja Prado (el nou president de Mediaset Espanya). Aquesta no era una cadena lliure?”, es pregunta.

Alba Carrillo també ha carregat contra Ana Rosa Quintana, de qui es mofa perquè moltes de les seves col·laboradores estan marxant del seu programa cap a Antena 3: “La gent que treballa en aquesta productora lluita per l’IPC des de gener i després a Ana Rosa li donem la medalla d’emprenedora de l’any. Quan fas tant de mal, deixes molts cadàvers. Mira les teves amigues, a les qui els han pagat més al programa de Sonsoles Ónega i han marxat corrents“.