Shakira ha estrenat la nova cançó aquesta matinada i, com sempre passa darrerament, tots els fans han corregut a analitzar la lletra en cerca de clatellades cap a Gerard Piqué. S’anomena Copa Vacía i l’ha fet acompanyada de Manuel Turizo, qui l’agafa en braços mentre ella apareix vestida de sirena. Com era d’esperar, també aquí trobem indirectes amb mala bava cap al pare dels seus fills.

En aquesta ocasió, és una mica més subtil… encara que tampoc no massa. De fet, gràcies a aquest nou hit sabem quina era una de les crítiques que feia Shakira a Gerard Piqué quan encara estaven junts: que no li feia cas. La primera estrofa va tota dirigida cap a ell: “Sempre tan ocupat amb tant negoci, estaria bé amor meu una mica d’oci. Relaxa’t aquí al sofà i dona’m la teva atenció. No has de ser un poeta per endolcir-me l’oïda. Deixa anar el telèfon, fes servir la teva mà amb mi. Sé que estàs bo, però molt més bona estic jo“.

Shakira, convertida en sirena en la nova cançó contra Gerard Piqué | Youtube

Shakira torna a demostrar que encara té molta ràbia a dins i encara més retrets a fer. Hi ha un moment de la cançó en què sembla que reconegui que el troba a faltar, però no tindria sentit tenint en compte tot el que li diu abans: “Fa estona que tinc set de tu i no sé per què. Em quedo amb ganes de més i vull beure d’una copa buida”.

Bizarrap parla de la mediàtica col·laboració que va fer amb Shakira

Bizarrap ha acudit a El Hormiguero aquest dijous i ha parlat de la mediàtica col·laboració que va fer amb Shakira l’agost passat. Ell era el productor de la primera cançó que va fer Shakira contra Gerard Piqué, en la qual va deixar anar tota la ràbia que sentia poc després de la separació. La ja icònica Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena va arribar després d’una reunió molt fructífera entre les dues estrelles de la música.

“Me la vaig jugar i vaig demanar-li que ens reuníssim perquè volia fer música amb ella. No creia que m’anés a respondre, però em va dir que el seu fill era un fan meu i vaig anar a veure-la a Barcelona. Ens vam reunir a l’estudi que tenia a la casa d’Esplugues”, ha explicat. I, a partir d’aquí, a tocar el cel: “Jo deixo que els artistes s’expressin i que parlin del que senten”. I vaja si ho va fer.