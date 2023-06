Shakira mai no ha estat una d’aquelles famoses que ven la seva vida privada en exclusives. Des que s’ha separat de Gerard Piqué, però, l’interès en ella de la premsa del cor s’ha multiplicat i, a poc a poc, ella va deixant-se anar en entrevistes a diverses revistes. L’última que ha aconseguit declaracions de la cantant colombiana ha estat People en español, que l’ha escollit com la primera d’un rànquing dels 50 personatges més macos. L’entrevista està plena de bombes i confessions personals.

Ha reconegut que la ruptura amb l’exfutbolista del Barça la va deixar enfonsada: “El meu pare va venir a Barcelona a consolar-me quan estava consumida de tristesa per la meva separació i, quan estava allà el dia de la primera comunió de Milan, va resultar greument ferit en un accident. Se’m va ajuntar tot, la meva llar es saltava pels aires. Vaig assabentar-me per la premsa que havia estat traïda mentre el meu pare estava a l’UCI. Vaig pensar que no sobreviuria a tant. Veia que l’home a qui més he estimat a la meva vida marxava i, quan més el necessitava, no podia rebre els consells del meu millor amic quan més l’hauria necessitat”, diu tot referint-se a la infidelitat de Gerard Piqué per primera vegada. Amb això, doncs, reconeix que va existir una traïció de la qual ella no en sabia res.

Shakira protagonitza una altra portada | Instagram

Shakira reconeix que està centrada en aportar estabilitat als fills en la nova vida a Miami

Diu que li fa molta pena no haver pogut seguir l’exemple dels seus pares, amb un matrimoni llarg i consolidat. En el seu pitjor moment va deixar-se anar en una cançó amb Bizarrap que va ser número 1 gràcies a la ràbia que transmetia: “La música em va salvar la vida i em va donar ales per volar. Vaig connectar amb qui vertaderament soc quan sentia que em perdia. No em reconeixia a mi mateixa i la música em va fer de mirall. He passat per la negació, la ràbia, el dolor, l’acceptació, el dol, l’esperança, la decepció…”.

Té poc temps lliure, però assegura que passa amb els fills les poques hores que pot descansar: “Ara mateix és un desafiament. He hagut de dedicar tot el temps lliure a lluitar per mantenir els meus fills i la meva nova vida fora d’Espanya, donar una nova llar als meus fills a Miami. Treballo per oferir-los una estructura que els doni estabilitat, a poc a poc estic reconstruint el niu“.

Els fills de Shakira i Gerard Piqué canten en l’últim videoclip de la cantant | Youtube

I és que insisteix que Milan i Sasha ho són tot per a ella: “Són el meu tot, la meva raó de viure. M’injecten una força indescriptible cada dia i omplen el meu dia a dia d’alegries”.