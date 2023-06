Albert Rivera i Malú han trencat definitivament. Després de moltíssims rumors, un amic íntim de la cantant ha confirmat la notícia a Fiesta. Luis Rollán ha pogut donar detalls de què ha passat i ha tret a la llum els motius de la ruptura. El principal? Un desgast de la relació després de quatre anys junts: “No hi ha hagut terceres persones ni disputes. Em parlen d’un desgast. Com està la situació ara mateix? La ruptura ha estat recent i us puc assegurar que totes les vegades que s’havia dit que havien trencat, eren mentida”.

“No hi ha hagut cap ruptura abans que aquesta. La separació és definitiva i, sobretot, el que em deixen clar és que han acabat amb bona sintonia. No hi ha mal rotllo, de fet Malú té una relació boníssima amb la família d’Albert Rivera. Entre ells existeix estima i respecte, sobretot per la personeta que tenen en comú”, ha afegit.

Ha pogut saber que Albert Rivera ha abandonat la casa familiar fa poc i que ja no viuen junts: “Han passat per una crisi forta que no han pogut arreglar. Aquesta ha estat una decisió presa per tots dos”.

Luis Rollán confirma la ruptura de Malú i Albert Rivera | Telecinco

Més informació de la ruptura d’Albert Rivera i Malú | Telecinco

Luis Rollán parla de la ruptura d’Albert Rivera i Malú a televisió

Luis Rollán té molt bona relació amb ell, però reconeix no haver-se atrevit a trucar-la per parlar d’aquesta ruptura perquè sap que és molt tímida i no vol parlar de la seva vida privada amb pràcticament ningú: “Em sembla tan masclista que, des del principi, se l’hagi criticat a ella i se l’hagi acusat de ser la culpable de les crisis… Sempre han dit que tot és culpa del seu caràcter fort i ho vull desmentir des d’aquí. No és així”.

L’última informació que s’havia publicat sobre aquesta ruptura la donava una persona que havia coincidit amb l’expolític en un concert, moment en què l’hauria sentit parlar de la seva situació amb uns amics: “Diu que continua trobant a faltar a Malú i que tenen contacte per motius obvis, per la filla que tenen en comú. Que ja res no és el que era i que això li passa factura”.