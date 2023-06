Albert Rivera y Malú han roto definitivamente. Después de muchísimos rumores, un amigo íntimo de la cantante ha confirmado la noticia en Fiesta . Luis Rollán ha podido dar detalles de que ha pasado y ha sacado a la luz los motivos de la ruptura. ¿El principal? Un desgaste de la relación después de cuatro años juntos: «No ha habido terceras personas ni disputas. Me hablan de un desgaste. ¿Cómo está la situación ahora mismo? La ruptura ha sido reciente y os puedo asegurar que todas las veces que se había dicho que habían roto, eran mentira».

«No ha habido ninguna ruptura antes de que esta. La separación es definitiva y, sobre todo, lo que me dejan claro es que han acabado con buena sintonía. No hay mal rollo, de hecho Malú tiene una relación buenísima con la familia de Albert Rivera. Entre ellos existe aprecio y respeto, sobre todo por la personita que tienen en común», ha añadido.

Ha podido saber que Albert Rivera ha abandonado la casa familiar hace poco y que ya no viven juntos: «Han pasado por una crisis fuerte que no han podido solventar. Esta ha sido una decisión tomada por los dos».

Luis Rollán confirma la ruptura de Malú y Albert Rivera | Telecinco

Más información de la ruptura de Albert Rivera y Malú | Telecinco

Luis Rollán habla de la ruptura de Albert Rivera y Malú en televisión

Luis Rollán tiene muy buena relación con él, pero reconoce no haberse atrevido a llamarla para hablar de esta ruptura porque sabe que es muy tímida y no quiere hablar de su vida privada con prácticamente nadie: «Me parece tan machista que, desde el principio, se le haya criticado a ella y se le haya acusado de ser la culpable de las crisis… Siempre han dicho que todo es culpa de su carácter fuerte y lo quiero desmentir desde aquí. No es así».

La última información que se había publicado sobre esta ruptura la daba una persona que había coincidido con el expolítico en un concierto, momento en que lo habría oído hablar de su situación con unos amigos: «Dice que continúa echando de menos a Malú y que tienen contacto por motivos obvios, por la hija que tienen en común. Que ya nada es lo que era y que esto le pasa factura».