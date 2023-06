Albert Rivera y Malú no han querido confirmar su ruptura, pero son cada vez más los testigos que aseguran que han dejado de estar juntos. El ex político habría acudido al concierto de la Rosalía con unos amigos y allí se habría sincerado sobre su vida sentimental sin darse cuenta de que había otras personas escuchando lo que decía: «Explica que está destrozado desde que ha roto con Malú y que continúa sin superar la ruptura. Aquel mismo día, ella estaba haciendo un concierto y él no fue. Está roto después de la separación».

El barcelonés no ha hablado públicamente de este cambio en su vida, pero es cierto que hace meses que se habla en la prensa: «Ahora un testigo asegura que han roto y que él no lo está pasando bien. Coincidí con él y dejó claro que está destrozado y que no está llevando nada bien estar sin Malú. Ya están haciendo vidas por separado. Él mismo dice que cortaron hace meses, pero que continúa sin superarlo. La echa de menos todavía. Tienen contacto por motivos obvios, pero ya nada es lo que era y esto le pasa factura».

Albert Rivera y Malú habrían roto definitivamente | Telecinco

El ex político se ha sincerado con unos amigos sobre su situación | Telecinco

Albert Rivera y Malú no se han pronunciado todavía sobre la posible ruptura

Explican que pocas horas después de sincerarse en este concierto, se reencontró con Malú en la fiesta de cumpleaños de la hija que tienen en común. Ahora bien, no va como su pareja: «Él se está refugiando en su grupo de amigos. De hecho, este lunes lo han hecho de madrugada en un bar de Madrid con un grupo en que se encontraba Macarena Gómez, la actriz de La que se avecina «.

No ha habido comunicado oficial, aunque tampoco extraña porque no han sido una pareja de hablar sobre su relación. De hecho, del embarazo la prensa se enteró un poco de casualidad. En sus perfiles de Instagram no publican fotos románticas y tampoco de la pequeña Lucía. De momento habrá que esperar para saber si son ciertas estas informaciones sobre ellos, las que cada vez son más frecuentes y con más detalles.