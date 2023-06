Ricard Ustrell ha generado mucha curiosidad en los telespectadores de Col·lapse al anunciar que había recibido una carta del Vaticano. El presentador de TV3 había solicitado una entrevista con el papa Francesc en uno sobre que Lucía Caram había podido entregar al pontífice en mano. Al llegar la respuesta, Àngel Llàcer ha querido ser el encargado de sacar a la luz su contenido. La expectación era máxima, ¿qué le habría dicho la máxima autoridad de la Iglesia católica?

«Querido hermano, muchas gracias por la carta que me enviaste y por las expresiones de afecto que allá me transmitiste. Te felicito por la pasión que le pones a tu profesión que, por lo que puedo ver, en tu caso también es una vocación. Te admiro y te animo que continúes adelante comunicando valores y, fundamentalmente, siendo honesto con la verdad», inicia un escrito que ha aprovechado para aplaudir la tarea del presentador de Sabadell.

El papa Francisco declina la oferta de Ricard Ustrell

Lo ha puesto por las nubes, pero no le ha concedido la entrevista. El papa Francisco acaba de salir de una operación y los médicos le habrían recomendado que descanse: «En este momento, he limitado las entrevistas por lo que no te puedo dar una respuesta afirmativa a tu solicitud. Espero que puedas comprender», ha dicho de una manera en que deja abierta la puerta a un cambio de opinión en un futuro. A los colaboradores les ha hecho mucha gracia su manera de declinar la oferta, elegante y ambigua.

Ángel Llàcer lee la carta que han enviado desde el Vaticano | TV3

Como era de esperar, el pontífice acaba su texto con buenos deseo: «Te aseguro mi oración para tus intenciones, para tu trabajo en los medios de comunicación y para tus seres queridos. Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco».