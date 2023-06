Ricard Ustrell ha generat molta curiositat en els teleespectadors de Col·lapse en anunciar que havia rebut una carta del Vaticà. El presentador de TV3 havia sol·licitat una entrevista amb el papa Francesc en un sobre que Lucía Caram havia pogut entregar al pontífex en mà. En arribar la resposta, l’Àngel Llàcer ha volgut ser l’encarregat de treure a la llum el seu contingut. L’expectació era màxima, què li hauria dit la màxima autoritat de l’Església catòlica?

“Estimat germà, moltes gràcies per la carta que em vas enviar i per les expressions d’afecte que allà em vas transmetre. Et felicito per la passió que li poses a la teva professió que, pel que puc veure, en el teu cas també és una vocació. T’admiro i t’animo que continuïs endavant comunicant valors i, fonamentalment, sent honest amb la veritat”, inicia un escrit que ha aprofitat per aplaudir la tasca del presentador de Sabadell.

El papa Francesc declina l’oferta de Ricard Ustrell

L’ha posat pels núvols, però no li ha concedit l’entrevista. El papa Francesc acaba de sortir d’una operació i els metges li haurien recomanat que descansi: “En aquest moment, he limitat les entrevistes per la qual cosa no et puc donar una resposta afirmativa a la teva sol·licitud. Espero que puguis comprendre”, ha dit d’una manera en què deixa oberta la porta a un canvi d’opinió en un futur. Als col·laboradors els ha fet molta gràcia la seva manera de declinar l’oferta, elegant i ambigua.

Ángel Llàcer llegeix la carta que han enviat des del Vaticà | TV3

Com era d’esperar, el pontífex acaba el seu text amb bons desitjos: “T’asseguro la meva oració per a les teves intencions, per a la teva feina als mitjans de comunicació i per als teus éssers estimats. Que Jesús et beneeixi i la Verge Santa et cuidi. Fraternalment, Francisco”.

La sorpresa ha estat gran i divertida, tenint en compte que pocs s’imaginaven que Ricard Ustrell tindria una carta del papa Francesc a les seves mans. El programa d’aquest dissabte ha tingut de tot, l’últim Col·lapse de la primavera. Ara pararan, faran unes petites vacances i tornaran a la graella el 8 de juliol.