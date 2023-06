Laura Fa i Lorena Vázquez demanen un programa del cor a TV3

Laura Fa i Lorena Vázquez han parlat de premsa del cor a TV3, un fet insòlit que reclamen poder fer més ara que la separació de Gerard Piqué i Shakira ha fet que molts s’adonin que, realment, aquest és un món que també interessa a casa nostra. Les Mamarazzi estan molt sol·licitades, però a la cadena pública només les truquen per a una petita secció al Planta Baixa. Ricard Ustrell sap que les exclusives en aquest terreny poden interessar a molts teleespectadors i és per això que també les ha volgut convidat al Col·lapse d’aquest dissabte.

Totes dues han volgut reivindicar aquest tipus de periodisme i han lamentat que no s’hi aposti més a TV3: “No hi ha cap altre àmbit que tingui tantes revistes i tants programes de televisió. Aquí en teniu uns quants, sobre premsa rosa, però els camuflem i els hi diem d’una altra manera perquè sembli que no els fem. El nostre problema és que som òbvies i ens hem equivocat. Tu fas un El convidat i dius que és un programa d’entrevistes, quan en realitat és un programa del cor. Les preguntes que fas als famosos són les mateixes preguntes que els faríem nosaltres en un programa dels nostres perquè entres en el terreny personal i l’íntim”.

“Ja era hora que poguéssim parlar de la premsa del cor sense complexos”, han etzibat a l’uníson. I han demanat una aposta clara de la cadena: “A veure si convencem algú d’aquesta casa per fer un programa així. Ho hem intentat molt i no… Diuen que no hi ha interès en el tema del cor a Catalunya, doncs jo penso que sí que interessa. Continuarem insistint-hi perquè hi ha star-sytem català i agrada”.

Lorena Vázquez i Laura Fa visiten Col·lapse | TV3

Lorena Vázquez i Laura Fa defensen la premsa del cor en català

Han fet enfadar molts famosos en treure a la llum algunes de les seves intimitats, però defensen que també els ajuden en donar-los notorietat: “També hi ha molta gent que ens dona les gràcies per la feina que fem, que no és només anar en contra del famós i treure’n les merdes. Moltes vegades parlem de la seva dimensió professional”, ha destacat la Lorena.

La Laura Fa ha anat més enllà: “L’Aitana d’OT l’altre dia es queixava que els periodistes l’assetgen, doncs a mi m’agradaria que a algun d’aquests cantants que es queixen es quedessin sense que les revistes del cor diguessin absolutament res sobre ells. Seria un bon experiment per veure què passa amb la seva carrera artística, dubto bastant que funcionessin igual“.