Les supersticions i anècdotes més divertides dels concursants d’Eufòria

Eufòria ha suposat un gran èxit per a TV3, que continua explotant la segona edició una setmana després del seu final. Aquest dijous, el Zona Franca ha entrevistat quatre dels concursants més estimats: el Tomàs, l’Alèxia, la Sofia i l’Elena. El bon rotllo i les anècdotes divertides han estat una constant al llarg de tota l’emissió, en la qual han tret a la llum com estan i com els han rebut en els seus respectius llocs d’origen. Abans de res, però, han sorprès quan la Danae Boronat els ha demanat que aixequessin el braç si trobaven a faltar el programa i cap d’ells no ho ha fet. Ho han intentat justificar, per això: “Encara no hi ha hagut temps de trobar-ho a faltar”.

L’Elena ha estat molt natural i ha reconegut que li ha anat bé no arribar a la final: “A mi em va anar de p… mare perquè vaig marxar expulsada i vaig tenir la setmana d’entrevistes de superfamosa. Vaig tornar-hi i ja era la final, que va ser la millor setmana perquè era de festa. La vida m’ha canviat gràcies al programa, però encara no m’ho crec i, de fet, quan la gent m’atura pel carrer jo continuo presentant-me com si no em coneguessin”. Diu que encara no ha anat a Mallorca, però que no creu que allà el seu nom s’hagi fet tan conegut com aquí: “A Menorca sé que sí que ha arribat el boom, potser perquè allà són més animats”.

Des que va començar el programa, que molts van adonar-se que l’Elena era una de les aspirants més divertides i ho ha tornat a demostrar en compartir una anècdota hilarant: “Havia d’actuar al Teatre Principal a Mallorca, en el qual feia una òpera, i tots anàvem vestits tipus homeless. Van comprar una talla unitària per a tothom i jo sempre he estat gran. Em van fotre roba molt ajustada com un salchichón i, en un moment donat, el pantaló va trencar-se i apa, tota la xona fora. Encara sort que vaig poder marxar corrents”.

L’Elena explica com viu la fama després d’Eufòria | TV3

L’Alèxia, estrella a Constantí i molt supersticiosa

L’Alèxia sí que ha tornat a Constantí i reconeix que veu el poble revolucionat: “Crec que la meva àvia viurà 120 anys perquè li he donat anys de vida, està tot el dia mirant la televisió tot esperant que surti. I jo li dic que ja no sortiré més, però ella continua. Avui mateix m’ha trucat per preguntar-me a quina hora venia al Zona Franca, que s’havia passat tot el dia mirant la televisió i encara no havia sortit”. La cantant ha aprofitat aquest aparador per demanar a Els Pets que la convidin a un concert a cantar amb ells, tenint en compte que són del mateix poble.

Per una altra banda, sembla que ella ha estat la més supersticiosa al llarg d’aquesta edició: “A cada gala he dut alguna cosa blanca i tinc un amulet, una mena de goma groga que sempre l’he dut amagada”. La Sofia, per la seva banda, diu que ho netejava tot abans d’anar a plató i que feia el ritual d’enfocar-se a si mateixa.

L’Alèxia diu que Constantí ha embogit amb el seu pas per Eufòria| TV3

El Tomàs ha compaginat la selectivitat amb el concurs a Eufòria

El Tomàs ha estat l’únic noi que ha arribat a les últimes gales i assegura que, això, ha fet que se senti “una més”: “Jo estava molt bé i m’ho passo molt bé amb elles. Ha estat complicat perquè he estat preparant la selectivitat mentre competia a Eufòria. M’ha anat bastant bé l’examen, però encara no tinc la nota. Realment m’ha anat molt bé no arribar fins a la final perquè em coincidia un dels exàmens. L’he fet una mica per gust, per això, perquè no vull anar a la Universitat. El que vull fer és dansa i música, no em veig fent Dret encara que potser em veuria de psicòleg”.

Precisament sobre ajuda psicològica han volgut parlar una miqueta, ja que asseguren que no és fàcil gestionar la pressió que sents quan concurses en un programa com aquest: “Et veu molta gent i vius amb molta pressió i moltes coses de cop i volta, va bé tenir algú que t’ajudi a gestionar-ho tot”.

El Tomàs, la Sofia, l’Alèxia i l’Elena canten al Zona Franca | TV3

En un moment de l’entrevista, ha entrat a plató el regidor d’Eufòria i ha deixat caure que hi ha hagut relacions amoroses entre ells però sense donar detalls. Tots quatre han dit que encara es veuen cada dia i que tenen molts grups de Whatsapp amb ells perquè han començat els assajos de cara al concert al Sant Jordi: “A partir del 2 de juliol serà quan ens entri la ressaca emocional”, consideren.