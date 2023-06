Albert Rivera i Malú no han volgut confirmar la seva ruptura, però són cada vegada més els testimonis que asseguren que han deixat d’estar junts. L’expolític hauria acudit al concert de la Rosalía amb uns amics i allà s’hauria sincerat sobre la seva vida sentimental sense adonar-se que hi havia altres persones sentint el que deia: “Explica que està destrossat des que ha trencat amb Malú i que continua sense superar la ruptura. Aquell mateix dia, ella estava fent un concert i ell no va anar-hi. Està trencat després de la separació”.

El barceloní no ha parlat públicament d’aquest canvi en la seva vida, però és cert que fa mesos que se’n parla a la premsa: “Ara un testimoni assegura que han trencat i que ell no ho està passant bé. Vaig coincidir amb ell i va deixar clar que està destrossat i que no està portant gens bé estar sense Malú. Ja estan fent vides per separat. Ell mateix diu que van tallar fa mesos, però que continua sense superar-ho. La troba a faltar encara. Tenen contacte per motius obvis, però ja res no és el que era i això el passa factura”.

Albert Rivera i Malú haurien trencat definitivament | Telecinco

L’expolític s’ha sincerat amb uns amics sobre la seva situació | Telecinco

Albert Rivera i Malú no s’han pronunciat encara sobre la possible ruptura

Expliquen que poques hores després de sincerar-se en aquest concert, va retrobar-se amb Malú en la festa d’aniversari de la filla que tenen en comú. Ara bé, no hi va com la seva parella: “Ell s’està refugiant en el seu grup d’amics. De fet, aquest dilluns l’han fet de matinada a un bar de Madrid amb un grup en què es trobava Macarena Gómez, l’actriu de La que se avecina“.

No hi ha hagut comunicat oficial, encara que tampoc no estranya perquè no han estat una parella de parlar sobre la seva relació. De fet, de l’embaràs la premsa se’n va assabentar una mica de casualitat. En els seus perfils d’Instagram no publiquen fotos romàntiques i tampoc de la petita Lucía. De moment caldrà esperar per saber si són certes aquestes informacions sobre ells, les que cada vegada són més freqüents i amb més detalls.