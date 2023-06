Sofia de Grecia nunca ha sido una mujer con una vida social muy activa. Así como su marido ha ido encadenando una amiga especial tras otra, ella no ha destacado por tener muchas amistades. La reina emérita española protagoniza un documental de HBO que ha querido incidir en los aspectos más desconocidos de su vida privada. Siempre se ha dicho que ha aguantado junto a Juan Carlos de Borbón porque su madre le habría enseñado que una reina tiene que aguantar y aguantar sin quejarse. ¿Pero qué hay detrás de esta figura?

El Español ha tenido acceso a los dos primeros capítulos antes de su emisión, cosa que ha permitido que se sepa qué ha descubierto esta producción de David Trueba llamada Sofía y la vida real . Consideran que la vida de la monarca ha estado marcada por el sufrimiento contando, por la traición y el dolor: «Cuando la madre de Sofía supo que Juan Carlos le era infiel, le dijo que lo único que importaba era la monarquía. En todos estos años, a Sofía no se le ha movido ningún músculo de la cara. Son muy pocas las personas que pueden decir quién es ella realmente«.

¿Cuáles son las personas de confianza de Sofía de Grecia?

En este sentido, los periodistas que participan en este documental insisten en qué Sofía tiene un gran sentido del deber y que siempre dice ser reina las 24 horas del día: «Ser reina es no tener amigos, estar al servicio de los otros. Siempre ofrecer la cara amable. Ella es más personaje que persona. Es una mujer que sabe sufrir y que no se note, es difícil de conocer porque no exterioriza».

Sofía de Grecia nunca habría tenido mucha vida social | Europa Press

¿Y por qué nunca se le ve con amigas? Teniendo en cuenta que pertenece a la más alta aristocracia, podría contar con una agenda llena de mujeres importantes con aficiones culturales como ella. En cambio, cuando se la ve públicamente solo le acompaña su inseparable hermana Irene. En esta investigación habrían podido saber que, efectivamente, ella es la única persona en quien confía la griega: «Ella es su amiga y confidente, en quien se enjuga las lágrimas. ¿El círculo, las confidentes, la gente de quien confía? La hermana, solo la hermana y su prima Tatiana».

Uno de los testigos da más detalles sobre este tema: «La amistad es un término que nunca conoció Sofía. No cultivó ninguna amistad relevante en la sociedad española. Me dijo que no tenía amigas y que los amigos íntimos los entendía como peligrosos«. No se fiaría de la lealtad de las otras personas, con quienes ha optado por no sincerarse nunca. Este es solo un aspecto que desgranarán sobre su vida, una reina emérita de quien han querido saber más cosas para poder conocerla después de tantos años herméticos.