Felipe de Borbón no quiere ni ver a sus sobrinos. El fin de semana pasado se evidenció, otra vez, que se ha distanciado de la familia y ni siquiera hizo el gesto de intentar disimularlo. El monarca español fue la ausencia destacada de la gran fiesta familiar que organizaron en Ginebra alrededor del cumpleaños y graduación de la hija pequeña de Cristina e Iñaki Urdangarin. Ahora bien, los cuatro hijos que tiene en común el ex matrimonio no son los únicos a quienes tiene vetados de su vida. Tampoco tiene relación con Froilán o Victoria Federia, los hijos de Elena de Borbón.

A Sofía de Grecia, quien siempre se ha dicho que es una mujer familiar, no le debe hacer mucha gracia ver los hijos enfrentados. Es por eso que varios medios publican que ha intentado que las cosas se calmen entre ellos… hasta ahora, sin mucho éxito. Cómo es habitual en esta época, la reina emérita se irá hacia Mallorca y se instalará en el palacio de Marivent. Allí tiene previsto invitar sus nietos Marichalar, precisamente, lo que habría generado un enfrentamiento con Felipe.

Felipe no quiere ni ver a sus sobrinos | Europa Press

Felipe VI no quiere pasar las vacaciones en Mallorca con los sobrinos

Monarquía Confidencial asegura que Felipe ha mantenido una conversación con su madre un poco desagradable. Le ha dado permiso para invitar a los nietos a la residencia vacacional, pero le habría impuesto una condición: «Durante los días en los que los reyes y las hijas estén en Marivent, no quiere coincidir con Froilán y Victoria Federica. No quiere tener trato con los hijos de su hermana por los escándalos en los que se han visto inmersos. Los reyes quieren desvincularse de los dos hermanos Marichalar».

Los dos han protagonizado titulares escandalosos sobre las fiestas a las que han acudido, las entrevistas que han concedido a los medios… Su imagen es totalmente diferente a la de las hijas y no quiere que la mala fama de los sobrinos le salpique: «Froilán no se da cuenta de que su tío no comulga con su modus vivendi y que él no es Juan Carlos. Lo quiere lejos y que no dé problemas«.

Victoria Federica y Froilán no son bienvenidos en Mallorca con su tío | Europa Press

Teniendo en cuenta este mal rollo, lo más probable es que se alternen para evitar una coincidencia que acabaría siendo muy desagradable.