Laura Escanes: «Me angustia ser presentadora en TV3 por el tema del catalán»

Laura Escanes ha acabado esta semana el rodaje de La Travessa , el primero programa que presentará en TV3. La influencer barcelonesa está muy emocionada y ha agradecido poder tener esta oportunidad en una entrevista al XL de Catalunya Ràdio: «Esta es una experiencia increíble y he disfrutado mucho. Estar en este ambiente, en los Pirineos, y descubrir tantos lugares pequeños nuevos es muy bonito y te encuentras paisajes que la gente pagaría muchísimo dinero para verlos».

«Soy presentadora de La Travessa y es muy fuerte, me cuesta creérmelo todavía. Es un reto total y estoy intentando empatizar con los concursantes, a la vez que me tengo que poner seria porque hay unas normas que se tienen que seguir y hay veces que no las cumplen. Es intenso, pero es muy bonito», explica.

Ha explicado cómo le llegó la propuesta de la cadena catalana: «Me escribió Roberto Leal y me dijo que tenía una amiga que le estaba preguntando por mí por un tema de TV3, que me querían de presentadora. ¡Qué fuerte! Yo de pequeña soñaba con trabajar aquí. Tengo videos míos en los que hacía ver que tenía un micrófono en la mano y decía aquello de Laura Escanes, TV3, Washington . Es muy fuerte para mí estar aquí, pero no quiero planteármelo como un sueño porque me pongo más nerviosa todavía. Soy bastante insegura y me he sentido angustiada con la propuesta, sobre todo con el tema del catalán para hacerlo bien y no fallar. Con mi familia hablo en este idioma, pero tengo mis errores y no quiero tenerlos».

Cuando empezó a estudiar periodismo reconoce que se imaginaba como presentadora de televisión, aunque hizo prácticas en medios locales de Sabadell sin una idea fija: «Me gusta la comunicación en general. Y quizás sí, que mis compañeros de promoción que acabaron la carrera me odian un poquito al ver que ahora estoy aquí… pero me da igual. Me han dado la oportunidad».

Laura Escanes, atemorizada por las palomas

La vida privada de Laura Escanes interesa mucho, pero ella lo entiende: «Ahora bien, hay un límite que no se tiene que cruzar. Yo he tenido paparazzi en la puerta de mi casa y han enseñado la dirección o la matrícula de mi coche. ¡Han grabado mi hija cuando llega de la escuela! Un día tenía dos coches persiguiéndome y me asusté. El otro día me hicieron una fotografía con mi hija, pedí que no la hicieran, pero la vi publicada con un pixelado que no sirve de nada».

Sobre su faceta de madre, ha asegurado que tiene la casa muy ordenada: «Me gusta tener las cosas muy ordenadas. Soy una madre que le dejo hacer, pero soy muy emotiva. Ahora mismo no me planteo volver a ser madre porque estoy disfrutando mucho de mi vida profesional pero, si en algún momento llega, pues contenta». Por otra banda, explica que habla catalán a la hija y que insiste a pesar de que a ella le cuesta más: «Su día a día es en castellano porque vivimos en Madrid y habla castellano con los compañeros, pero yo siempre le hablo catalán y, poco a poco, ella me va contestando en este idioma que entiende perfectamente».

Laura Escanes habla de la experiencia como presentadora | Catalunya Ràdio

Una de las anécdotas más divertidas que ha revelado tiene que ver, sorprendentemente, con las palomas: «Me dan pánico. Si veo una por la calle, tengo que cruzar. E, incluso, si voy adentro del coche también me asusto cuando las veo porque creo que vendrá por mí».