Laura Escanes: “M’angoixa ser presentadora a TV3 pel tema del català”

Laura Escanes ha acabat aquesta setmana el rodatge de La Travessa, el primer programa que presentarà a TV3. La influencer barcelonina està molt emocionada i ha agraït poder tenir aquesta oportunitat en una entrevista al XL de Catalunya Ràdio: “Aquesta és una experiència increïble i he gaudit molt. Estar en aquest ambient, als Pirineus, i descobrir tants llocs petits nous és molt maco i et trobes paisatges que la gent pagaria moltíssims diners per veure’ls”.

“Soc presentadora de La Travessa i és molt fort, em costa creure-m’ho encara. És un repte total i estic intentant empatitzar amb els concursants, a la vegada que m’he de posar seriosa perquè hi ha unes normes que s’han de seguir i hi ha vegades que no les compleixen. És intens, però és molt maco”, explica.

Ha explicat com li va arribar la proposta de la cadena catalana: “Em va escriure Roberto Leal i em va dir que tenia una amiga que li estava preguntant per mi per un tema de TV3, que em volien de presentadora. Què fort! Jo de petita somiava amb treballar aquí. Tinc vídeos meus en què feia veure que tenia un micròfon a la mà i deia allò de Laura Escanes, TV3, Washington. És molt fort per mi estar aquí, però no vull plantejar-m’ho com un somni perquè em poso més nerviosa encara. Soc bastant insegura i m’he sentit angoixada amb la proposta, sobretot amb el tema del català per fer-ho bé i no fallar. Amb la meva família parlo en aquest idioma, però tinc els meus errors i no vull tenir-los”.

Quan va començar a estudiar periodisme reconeix que s’imaginava com a presentadora de televisió, encara que va fer pràctiques a mitjans locals de Sabadell sense una idea fixa: “M’agrada la comunicació en general. I potser sí, que els meus companys de promoció que van acabar la carrera m’odien una miqueta en veure que ara estic aquí… però m’és igual. M’han donat l’oportunitat”.

Laura Escanes, atemorida pels coloms

La vida privada de Laura Escanes interessa molt, però ella ho entén: “Ara bé, hi ha un límit que no s’ha de creuar. Jo he tingut paparazzi a la porta de casa meva i han ensenyat l’adreça o la matrícula del meu cotxe. Han gravat la meva filla quan arriba de l’escola! Un dia tenia dos cotxes perseguint-me i em vaig espantar. L’altre dia em van fer una fotografia amb la meva filla, vaig demanar que no la fessin, però la vaig veure publicada amb un pixelat que no serveix de res”.

Sobre la seva faceta de mare, ha assegurat que té la casa molt ordenada: “M’agrada tenir les coses molt ordenades. Soc una mare que la deixo fer, però soc molt emotiva. Ara mateix no em plantejo tornar a ser mare perquè estic gaudint molt de la meva vida professional però, si en algun moment arriba, doncs contenta”. Per una altra banda, explica que parla català a la filla i que insisteix malgrat que a ella li costa més: “El seu dia a dia és en castellà perquè vivim a Madrid i parla castellà amb els companys, però jo sempre li parlo català i, a poc a poc, ella em va contestant en aquest idioma que entén perfectament”.

Laura Escanes parla de l’experiència com a presentadora | Catalunya Ràdio

Una de les anècdotes més divertides que ha revelat té a veure, sorprenentment, amb els coloms: “Em fan pànic. Si en veig un pel carrer, he de creuar. I, fins i tot, si vaig a dins del cotxe també m’espanto quan els veig perquè crec que vindrà per mi”.