Laura Escanes publica fotos inèdites del rodatge del seu programa a TV3

Laura Escanes ha acabat el rodatge de La Travessa, el reality que presentarà a TV3 aquesta tardor. Aquesta ha estat la seva primera experiència al capdavant d’un programa, una oportunitat que ha volgut complir amb nota per tal d’obrir-se camí en la petita pantalla.

En el seu perfil d’Instagram ha anat compartint imatges dels 20 dies que ha passat als Pirineus amb la resta de l’equip, unes gravacions que no haurien estat fàcils perquè els concursants s’havien d’enfrontar a reptes físics mentre creuaven la serralada de punta a punta. Ara ha acabat aquest intensiu i ho ha volgut celebrar amb un post especial amb fotografies inèdites del rodatge.

Molt emocionada i agraïda, ha aplaudit que TV3 hagi confiat en una influencer com ella: “Després de 20 dies fent La Travessa, torno a casa amb el cor ple d’energia bonica. Ha estat una muntanya russa d’emocions, molts nervis, poques hores de son, però un aprenentatge que m’emporto per sempre. Un equip immillorable, uns concursants que ho han donat tot i més, i uns racons preciosos que han estat un regal. Gràcies, TV3, per comptar amb mi. No puc estar més agraïda de tot el que he viscut i après. Ganes de poder gaudir-ho i veure-ho tots junts aviat”.

Laura Escanes compleix el somni de treballar a TV3

Laura Escanes ha parlat sobre aquesta experiència a Catalunya Ràdio, els qui s’han interessat sobre com ha viscut poder treballar a TV3: “És molt fort dir-ho, però soc presentadora de La Travessa!“.

Ha estat llavors quan ha tret a la llum una anècdota de la seva infància que ha fet molta gràcia: “Tinc vídeos meus de petita fent veure que tenia un micròfon de TV3 i dient Laura Escanes, TV3, Washington“. D’aquesta manera, ha complert un dels seus somnis i ara caldrà esperar a l’estrena del programa, que encara no té data.