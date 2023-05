Laura Escanes, emocionada amb el fitxatge per TV3: “És casa”

Laura Escanes serà presentadora de TV3, una fita en el seu currículum que molt pocs esperaven. La influencer i ex de Risto Mejide ha estat escollida per posar-se al capdavant de La Travessa, un reality nou d’aventures que s’estrenarà aquesta tardor. En ell, vuit parelles molt diferents s’enfrontaran en diferents proves físiques mentre van de punta a punta dels Pirineus. Així de primeres sobta molt el seu nomenament, però el fitxatge tindria a veure amb la voluntat de la cadena d’atraure l’atenció dels milions de seguidores joves que té la barcelonina.

Ella mateixa n’ha parlat en una intervenció a El suplement de Catalunya Ràdio aquest cap de setmana. Es mostra entusiasmada per aquesta feina nova, un paper de presentadora que no ha interpretat mai fins ara: “Estic emocionadíssima! A mi també em va sorprendre ahir que em diguessin que ho havíem d’anunciar en públic. Crec que és molt maco tenir aquests nervis perquè és un projecte amb una pinta increïble. Hem guardat molt bé aquest secret, sí, sí. Jo només els havia explicat als meus pares i als meus amics més íntims i els havia demanat que no diguessin res perquè la idea era que el gravéssim abans d’anunciar-ho. És inesperat també per mi perquè no ho he fet mai, així que és un repte”.

Laura Escanes serà presentadora de TV3 | Instagram

Diu que la proposta de TV3 li va arribar a principis d’any, quan van començar a tenir reunions: “La televisió sempre m’ha agradat i, a més a més, el fet de fer-ho en català. TV3 és casa! Jo sempre he viscut a Catalunya i per mi és casa, així que per mi creia que no hi havia millor manera de començar a ser presentadora així. No m’ho imaginava d’una altra manera. El programa s’està fent amb moltíssima estima, però també s’ha de dir que veurem els concursants patir. És molt maco i als Pirineus, tot ho envolta i sembla un regal caigut del cel. Començarem a gravar molt aviat”.

“Les proves són difícils, així que el nivell havia de ser alt: escalada, ràfting, proves aquàtiques… Entre els concursants hi ha de tot, estan preparats físicament i també d’altres amb més habilitat mental. A mi m’agrada l’aventura i posar-me a prova, així que em tocarà fer alguna cosa”, ha reconegut.

Laura Escanes, preparada per a les crítiques que pugui generar aquesta nova faceta de presentadora

Pel que fa a les reaccions que ha generat aquest fitxatge, assegura que ho ha viscut com un autèntic boom: “En el meu Instagram he rebut de tot. El contingut que faig normalment és en castellà, així que m’agrada poder publicar coses en català i anunciar-ho d’aquesta manera. M’agrada que la resta d’Espanya també pugui viure això d’alguna manera. Evidentment, hi ha comentaris de tota mena, com per exemple que el meu català no és perfecte. El punt de poder fer coses diferents i que la gent no s’ho esperés, m’encanta. A mi m’agrada incorporar la meva llengua materna als meus continguts i, a partir d’ara, quan parli del programa evidentment ho faré en català. A la meva filla i amb les meves amigues els parlo així, així que aquest idioma està en la meva vida. Espero que es noti també a les xarxes que el programa és en català, que no es quedi només allà”.

“He interioritzat que tot el que faig sigui noticiable i comentat com una cosa natural, com si fos un peatge que he de passar a canvi de publicar coses de la meva privada. Ho porto, encara que hi ha crítiques que em costen més. Depenent del teu moment d’autoestima, t’afecten més o menys. Estic preparada per a aquestes coses”, reconeix Laura Escanes.