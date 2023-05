Ràbia contra el jurat d’Eufòria, incoherent “i amb favoritismes”

Eufòria ja ha seleccionat els sis semifinalistes d’aquesta segona edició. Ho han fet en una gala que ha estat marcada per unes valoracions del jurat una mica estranyes, per això, una incoherència a l’hora de comparar les actuacions que no han agradat gens ni mica als teleespectadors. Els han deixat verds a través de les xarxes socials perquè han perdonat errors greus a les concursants que ja es veu que són les favorites, mentre que han castigat petits detalls d’altres que realment ho havien fet millor. Aplicar un criteri diferent d’aquesta manera no és just i fa que molts es plantegin si no ho tenien tot decidit des del principi… unes acusacions de tongo que han sonat amb força.

El Tomàs, favorit després d’una actuació ideal per a ell

El favorit de la nit ha estat el Tomàs, per a qui li havien seleccionat una cançó ideal -una altra vegada-. En el seu cas, a més a més, li han donat encara més facilitats en oferir-li poder cantar Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat mentre la seva mare tocava el piano amb ell. L’escena ha estat lacrimògena, és clar, sobretot quan la dona ha començat a alabar-lo i s’han abraçat a sobre de l’escenari. El jurat, com era d’esperar, l’ha escollit com el preferit de la nit i això no ha agradat: “Has aportat una nova narrativa a aquesta cançó i ha estat una passada. Ens han entrat ganes d’abraçar les nostres mares i ha estat preciós”, li han repetit. Això sí, més endavant el VAR musical reconeixia que l’haurien nominat si no hagués estat favorit perquè havia fet un desastre durant les segones veus…

🌹 Les "Paraules d'amor" del Tomàs han arribat directament al cor de tothom, com una pluja de petons en forma de melodia! Ens ha enamorat amb cada nota! Bravo, Tomàs! ❤️😍 #EufòriaTV3💜



▶️Tomàs, “Paraules d’amor”, de JM Serrathttps://t.co/n2KkrvbrPy pic.twitter.com/YJgvT7OOGu — TV3.cat (@tv3cat) May 19, 2023

L’evolució del Tomàs durant el programa ha sigut 0, per moltes ruqueries que digui el jurat, sempre li han fet cantar el mateix #EufòriaTV3 — Eduardvarorn (@eduardvarorn) May 19, 2023

El tomas amb calçador cada programa… #EufòriaTV3 — Josep M. CAT (@txema64) May 19, 2023

Lo del Tomàs d’avui:

– Què fotem aquesta setmana per salvar el nen? Com no li fem cantar un paraules d’amor…

– Sí, home, i amb sa mare tocant-li el piano, no et fot.

– Aguanta’m el cubata. #eufòriatv3 — Marc Martinez (@elmarcmartinez) May 19, 2023

El Tomàs canta amb la mare | TV3

La nominació de la Paula, sense arguments i molt criticada

El jurat s’ha coronat quan han nominat la Paula, la repescada d’aquesta edició. El programa li havia seleccionat Ventiladors de Zoo, tot un repte en valencià que ella s’havia preparat molt bé. L’energia que ha demostrat a l’escenari ha estat molt potent i tothom ha quedat sorprès perquè s’ha adaptat molt bé a un estil que, en principi, no semblava ser el seu. L’Elena Gadel li ha reconegut que no s’esperava que ho defensés tan bé: “T’hem vist còmode i gaudint de la cançó, ens ha sorprès”.

Ara bé, ràpidament s’han tret de la màniga que no se l’havia entès perquè no havia vocalitzat prou: “Hi ha hagut problemes de dicció. Aquesta és una cançó molt ràpida i costava d’entendre què deies perquè no obries prou la boca, no hem entès el missatge”. Inexplicablement, l’han enviat a la zona de perill i ella no s’ha quedat callada i ha reaccionat: “Crec que he intentat transmetre amb la cara i els gestos també”.

🎶 La Paula ha encès els "Ventiladors" de Zoo i ha creat una ventada de ritme i alegria! No hi ha res que pugui aturar aquesta festa! Ha convertit l'escenari en una pista de ball d’#EufòriaTV3💜 sense límits! 💃🌪️



▶️Paula: “Ventiladors”, de @ZooPossehttps://t.co/HvJck0yBEf pic.twitter.com/29XfRvmJwU — TV3.cat (@tv3cat) May 19, 2023

Casualitat o no, en aquell moment de la nit només quedava la seva actuació i la de l’Alèxia… amb només l’Elena com a nominada. En necessitaven com a mínim a una altra i, des de casa, ha semblat evident que estaven forçats a nominar-la perquè no volien que fos l’Alèxia qui es jugués l’expulsió, encara que ella després ho faria pitjor que la Carla. Twitter ha bullit d’indignació, amb missatges fins i tot de famoses com la Beth d’OT.

Però si ha set la millor actuació de la nit!!! Paula! #EufòriaTV3 — Beth Rodergas (@bethrodergas) May 19, 2023

Programa manipulat 100%! Espectacular actuació, ni el jurat ni el concurs han estat a l’alçada! — Albert (@albertmeririus4) May 19, 2023

Ja us heu encarregat d’apagar-li ràpid. Era igual com fes l’actuació. Ja teníeu previst fer-la fora. — Sandra ST (@Sandrix77) May 19, 2023

La nominació estava decidida abans de l'actuació. Ha estat espectacular i no s'ho esperaven. Va home va #euforiatv3 — Aina Fernàndez #riseup4Rojava (@ainafer) May 19, 2023

Ho ha fet de categoria! No es mereixia la zona de perill! Visca Paula i visca els grups de la terreta! — Nora Ferrer Aliaga (@NFerrerAliaga) May 19, 2023

L’Elena se salva de l’expulsió in extremis

L’altra nominada de la nit ha estat l’Elena, una de les preferides des de l’inici del concurs. La de Mallorca tenia entre el públic la seva padrina, una àvia adorable que ha captivat tots els teleespectadors amb les paraules maquíssimes que li ha dedicat. En aquest cas, però, això no ha estat suficient perquè el jurat perdonés la manca de brillantor que ha tingut la jove durant l’actuació. Aquesta setmana havia de defensar Halo de Beyoncé, per a la qual preparaven una posada en escena que l’ha acabat perjudicant. Per què? El protagonista era un noi que ballava a dins d’una bombolla transparent, un element que ha descol·locat l’Elena tal com ha acabat notant el jurat.

Ha cantat molt bé, però no tant com en altres ocasions i no li han perdonat que hagi baixat el nivell: “Tens una capacitat camaleònica brutal, però t’hem vist superada i amb problemes d’afinació. Has tingut girs que no has acabat de fer bé… És una llàstima perquè t’has fet gran quan has deixat de banda la pilota. Avui no has tingut el control de la teva veu que demostres normalment”, li han dit abans d’enviar-la a la zona de perill.

S’ha enfrontat amb la Paula i, sorprenentment, la diferència en les votacions ha estat molt més ajustada del que es podria preveure en un principi. L’Elena s’ha salvat amb el 51% dels vots, una salvació per la mínima que deu haver-la preocupat molt.

L’Elena se salva de l’expulsió | TV3

Crítiques també al favoritisme cap a l’Alèxia

L’Elena i la Paula s’han jugat l’expulsió, però qui realment es mereixia estar a la corda fluixa aquesta setmana era l’Alèxia. La noia, una altra de les preferides, ha fet una bona barreja de potència de veu i bona posada en escena. El problema és que hi ha hagut molts problemes en l’afinació, un error greu que li han perdonat: “Tens ganes i aquesta actitud l’hem d’empènyer des d’aquí perquè podem treure més coses de tu”. A ella li perdonen la mala actuació perquè té ganes i a la Paula, que n’havia demostrat moltes més, no? Els teleespectadors consideren que no poden canviar de criteri d’aquesta manera sense justificar-ho millor.

Elena: cap argument -> zona perill

Paula: dicció -> zona perill

Alèxia: desafina -> salvada #EufòriaTV3 — ElDeLaOficina (@ElDeLaOficina1) May 19, 2023

Desafines, però és un si. Au! Aneu a la merda #eufòriatv3 — Raúl Martínez (@RaulMartnez) May 19, 2023

#EufòriaTV3 Avui es el primer dia que no veig Eufòria. No m'agrada gens aquest any i estic farta del favoritisme a certa concursant. #ApaAdeuEuforia — Fina En (@FinaEnr) May 19, 2023

La Carla, indignada amb la manca de suport dels coaches

La setmana passada, la Carla va ser la concursant pitjor valorada pels professors del programa. Abans de començar a actuar aquest divendres ha volgut deixar clar que això la va molestar i no s’ha callat: “Em va sorprendre perquè crec que soc una noia treballadora i que no m’enfonso, ningú no ho ha valorat això? Diumenge em vaig llevar i em vaig adonar que m’havia d’afrontar als coaches que no m’havien votat i això m’espantava, sobretot perquè no sabia si podria deixar de banda que no m’haguessin votat. Ho he parlat amb el Daniel Anglès i crec que ha agraït que fos sincera, però és que va ser molt evident que no em volien valorar bé”.

S’ha posat en la pell de la Célina Dion, ha fet una bona actuació i ha demostrat tenir una veu molt potent. Des del jurat l’han aplaudit, sobretot perquè s’ha llançat a la piscina i ha demostrat més seguretat en si mateixa. Com era d’esperar, durant la connexió dels coaches han volgut felicitar-la com a manera per demanar-li perdó per la manca de suport: “Confiem en tu i estem molt contents per la gran evolució que has fet”.

🔥 La Carla ha fet de Tina Turner/Céline Dion… I també ha aconseguit un tsunami d'ovacions! Una actuació tan alta com les muntanyes! Bravo, Carla! 🌟🏔️ #EufòriaTV3💜



▶️Carla: "River deep, mountain high", @celinedionhttps://t.co/yM7UgGq1Aq pic.twitter.com/yNvpAQqsLT — TV3.cat (@tv3cat) May 19, 2023

Les millors de la nit han estat la Sofia i la Jim, encara que tampoc no han tingut les seves millors actuacions. La primera ha fet uns girs que no han acabat de convèncer, mentre que la Jim ha captivat amb una veu metàl·lica que no coneixien d’ella, però continuen pensant que és millor fora del rock.

El sobre màgic dels concursants, una enganyifa

També cal destacar el gran fiasco que ha suposat l’anunci del sobre. Durant tota la gala, insistien en què els concursants havien demanat tenir el poder i que havien proposat un canvi en la mecànica. La resposta estava a dins d’un sobre gegant que, en ser obert, ha acabat sent una decepció. Molts es pensaven que demanarien repescar algun company o que no hi hagués expulsió, canvis realment importants en el desenvolupament del programa. Doncs no, tot era per sortejar dues entrades per acudir a la final d’Eufòria entre els teleespectadors.

Resulta que el germà de la Sofia li demanava que deixés anar alguna paraula sense context durant l’emissió i això va donar-los la idea que podrien intercalar paraules estranyes quan parlessin i que, d’aquesta manera, posarien en alerta l’audiència. Aquells que s’adonessin de quina paraula estranya havien deixat anar, podrien comentar-ho a Twitch i entrar al sorteig. A la Jim se li va notar moltíssim el carquinyoli que va intentar colar en una frase, fins al punt que la Marta Torné va quedar-se estranyada. Una tontarieta que ha deixat amb ganes de més, la veritat.

El sobre dels concursants, una petita decepció | TV3

Com a novetat d’aquesta setmana, han anunciat que amplien l’aforament el doble concert al Palau Sant Jordi que preparen per al 2 de juny. A més a més, el Miki Núñez s’ha ofert a actuar al seu costat aquell dia a canvi que el guanyador o guanyadora d’Eufòria canti amb ell una cançó en el seu concert del 30 de juny.