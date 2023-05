Rabia contra el jurado de ‘Eufòria’, incoherente «y con favoritismos»

Eufòria ya ha seleccionado los seis semifinalistas de esta segunda edición. Lo han hecho en una gala que ha estado marcada por unas valoraciones del jurado un poco extrañas, por eso, una incoherencia a la hora de comparar las actuaciones que no han gustado lo más mínimo a los telespectadores. Los han dejado verdes a través de las redes sociales porque han perdonado errores graves a las concursantes que ya se ve que son las favoritas, mientras que han castigado pequeños detalles de otros que realmente lo habían hecho mejor. Aplicar un criterio diferente de este modo no es justo y hace que muchos se planteen si no lo tenían todo decidido desde el principio… unas acusaciones de tongo que han sonado con fuerza.

Tomàs, favorito después de una actuación ideal para él

El favorito de la noche ha sido Tomàs, para quien le habían seleccionado una canción ideal -otra vez-. En su caso, además, le han dado todavía más facilidades al ofrecerle poder cantar Paraules de amor de Joan Manuel Serrat mientras su madre tocaba el piano con él. La escena ha sido lacrimógena, está claro, sobre todo cuando la mujer ha empezado a alabarlo y se han abrazado encima del escenario. El jurado, como era de esperar, lo ha escogido como el preferido de la noche y esto no ha gustado: «Has aportado una nueva narrativa a esta canción y ha sido una pasada. Nos han entrado ganas de abrazar a nuestras madres y ha estado precioso», le han repetido. Eso sí, más adelante el VAR musical reconocía que lo habrían nominado si no hubiera sido favorito porque había hecho un desastre durante las segundas voces…

La nominación de Paula, sin argumentos y muy criticada

El jurado se ha coronado cuando han nominado a Paula, la repescada de esta edición. El programa le había seleccionado Ventiladors de Zoo, todo un reto en valenciano que ella se había preparado muy bien. La energía que ha demostrado en el escenario ha sido muy potente y todo el mundo se ha quedado sorprendido porque se ha adaptado muy bien a un estilo que, en principio, no parecía ser el suyo. Elena Gadel le ha reconocido que no se esperaba que lo defendiera tan bien: «Te hemos visto cómodo y disfrutando de la canción, nos ha sorprendido».

Ahora bien, rápidamente se han sacado la manga que no se le había entendido porque no había vocalizado bastante: «Ha habido problemas de dicción. Esta es una canción muy rápida y costaba de entender qué decías porque no abrías bastante la boca, no hemos entendido el mensaje». Inexplicablemente, le han enviado a la zona de peligro y ella no se ha quedado callada y ha reaccionado: «Creo que he intentado transmitir con la cara y los gestos también».

Casualidad o no, en aquel momento de la noche solo quedaba su actuación y la de Alèxia… con solo Elena como nominada. Necesitaban como mínimo a otra y, desde casa, ha parecido evidente que estaban forzados a nominarla porque no querían que fuera Alèxia quién se jugara la expulsión, aunque ella después lo haría peor que Carla. Twitter ha hervido de indignación, con mensajes incluso de famosas como Beth de OT .

Elena se salva de la expulsión in extremis

La otra nominada de la noche ha sido Elena, una de las preferidas desde el inicio del concurso. La de Mallorca tenía entre el público a su madrina, una abuela adorable que ha cautivado a todos los telespectadores con las palabras bonitas que le ha dedicado. En este caso, sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el jurado perdonara la carencia de brillantez que ha tenido la joven durante la actuación. Esta semana tenía que defender Halo de Beyoncé, para la que preparaban una puesta en escena que le ha acabado perjudicando. ¿Por qué? El protagonista era un chico que bailaba dentro de una burbuja transparente, un elemento que ha descolocado a Elena tal como ha acabado notando el jurado.

Ha cantado muy bien, pero no tanto como en otras ocasiones y no le han perdonado que haya bajado el nivel: «Tienes una capacidad camaleónica brutal, pero te hemos visto superada y con problemas de afinación. Has tenido giros que no has acabado de hacer bien… Es una lástima porque te has hecho grande cuando has dejado de banda la pelota. Hoy no has tenido el control de tu voz que demuestras normalmente», le han dicho antes de enviarla a la zona de peligro.

Se ha enfrentado con Paula y, sorprendentemente, la diferencia en las votaciones ha sido mucho más ajustada de lo que se podría prever en un principio. Elena se ha salvado con el 51% de los votos, una salvación por la mínima que debe haberla preocupado mucho.

Críticas también al favoritismo hacia Alèxia

Elena y Paula se han jugado la expulsión, pero quien realmente se merecía estar en la cuerda floja esta semana era la Alèxia. La chica, otra de las preferidas, ha hecho una buena mezcla de potencia de voz y buena puesta en escena. El problema es que ha habido muchos problemas en la afinación, un error grave que le han perdonado: «Tienes ganas y esta actitud lo tenemos que empujar desde aquí porque podemos sacar más cosas de ti». ¿A ella le perdonan la mala actuación porque tiene ganas y a Paula, que había demostrado muchas más, no? Los telespectadores consideran que no pueden cambiar de criterio de este modo sin justificarlo mejor.

Carla, indignada con la carencia de apoyo de los coaches

La semana pasada, Carla fue la concursante peor valorada por los profesores del programa. Antes de empezar a actuar este viernes ha querido dejar claro que esto la molestó y no se ha callado: «Me sorprendió porque creo que soy una chica trabajadora y que no me hundo, ¿nadie lo ha valorado esto? El domingo me levanté y me di cuenta de que me tenía que afrontar a los coaches que no me habían votado y esto me asustaba, sobre todo porque no sabía si podría dejar de banda que no me hubieran votado. Lo he hablado con Daniel Anglès y creo que ha agradecido que fuera sincera, pero es que fue muy evidente que no me querían valorar bien».

Se ha puesto en la piel de la Célina Dion, ha hecho una buena actuación y ha demostrado tener una voz muy potente. Desde el jurado le han aplaudido, sobre todo porque se ha lanzado a la piscina y ha demostrado más seguridad en sí misma. Cómo era de esperar, durante la conexión de los coaches han querido felicitarla como manera para pedirle perdón por la carencia de apoyo: «Confiamos en ti y estamos muy contentos por la gran evolución que has hecho».

Las mejores de la noche han sido Sofia y Jim, aunque tampoco han tenido sus mejores actuaciones. La primera ha hecho unos giros que no han acabado de convencer, mientras que Jim ha cautivado con una voz metálica que no conocían de ella, pero continúan pensando que es mejor fuera del rock.

El sobre mágico de los concursantes, un chasco

También hay que destacar el grande chasco que ha supuesto el anuncio del sobre. Durante toda la gala, insistían en que los concursantes habían pedido tener el poder y que habían propuesto un cambio en la mecánica. La respuesta estaba adentro de un sobre gigante que, al ser abierto, ha acabado siendo una decepción. Muchos se pensaban que pedirían repescar algún compañero o que no hubiera expulsión, cambios realmente importantes en la mecánica. Pues no, todo era para sortear dos entradas para acudir a la final de Eufòria entre los telespectadores.

Resulta que el hermano de Sofía le pedía que soltara alguna palabra sin contexto durante la emisión y esto les dio la idea que podrían intercalar palabras extrañas cuando hablaran y que, de este modo, pondrían en alerta la audiencia. Aquellos que se dieran cuenta de qué palabra extraña habían soltado, podrían comentarlo en Twitch y entrar en el sorteo. A Jim se le notó muchísimo el carquinyoli que intentó colar en una frase, hasta el punto que la Marta Torné se quedó extrañada. Una tontería que ha dejado con ganas de más, la verdad.

