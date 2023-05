Eufòria continua canviant la mecànica per no avorrir els teleespectadors. Mai un concurs havia estat tan dinàmic, tenint en compte que les decisions estan en mans de persones diferents pràcticament cada setmana. En la gala d’aquesta nit, per exemple, seran els concursants els qui han decidit en què consistirà el contingut del famós sobre. Aquesta és la manera que han trobat d’incorporar canvis en el desenvolupament del programa, la que ara fan seva els protagonistes per incorporar una modificació que la cadena no ha volgut revelar. Ells seran els qui decideixin com canvia tot perquè així ho han demanat expressament a la direcció.

Fins ara, l’única que ha aconseguit posar un peu a la semifinal és la Sofia. Ella gaudirà d’immunitat en la gala d’avui, així que no pateix gaire per l’actuació. Han escollit per a ella un tema amb molta lletra, però l’alleugereix saber que no passarà res si s’equivoca en algun moment. Doncs bé, avui se seleccionaran els altres cinc companys que passaran directament a la semifinal.

Quines cançons se sentiran avui a Eufòria?

Com dèiem, la Sofia no patirà gaire malgrat tenir a les seves mans un tema complicat de Lil Nas X That’s what I want. Ara bé, més difícil ho tindrà la Paula perquè li ha tocat Ventiladors de Zoo, el qual no fa absolutament res amb ella i no li permetrà brillar gaire. De tot el repertori d’aquesta nit, fa pinta que la seva serà l’actuació menys espectacular i això pot afectar la seva continuïtat.

Qui té un caramel·let és la Jim. La concursant preferida de l’Edu de l’any passat demostrarà que té el rock a les venes gràcies a It’s my life del seu ídol Bon Jovi. La jove ha embogit d’alegria en saber que podria interpretar aquest tema, una bona notícia per a ella.

La Jim, la més contenta amb el repartiment de temes | Instagram

L’Elena podrà demostrar potència de veu gràcies a Halo de Beyoncé, un tema per brillar que li preocupa una mica: “Mai no he cantat res d’ella”, ha dit en el repartiment. No serà fàcil perquè no és el seu estil, però almenys podrà presumir de bona tècnica. De la mateixa manera, l’Alèxia també ha brillat als assajos gràcies a I wanna dance with somebody de la Whitney Houston. La Carla, per la seva banda, competirà contra elles amb River deep, mountain high de la Céline Dion.

I queda parlar de la selecció que han fet per al Tomàs, l’únic noi que queda entre els concursants d’aquesta edició. En el seu cas, el programa ha tornat a regalar-li un tema 100% del seu estil. Ara, Paraules d’amor de Joan Manuel Serrat. El noi s’ha mostrat entusiasmat i ben segur que ho fa bé, tenint en compte que continua sense sortir de la seva zona de confort.

L’Elena cantarà un èxit de Beyoncé | Instagram

El Tomàs té una cançó de Serrat | Instagram

En la gala d’aquesta nit també veurem la Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició d’Eufòria. La noia tornarà a trepitjar el plató que la va fer famosa per presentar el seu nou single, el que ha anomenat Al ritme que jo canto. Pel que fa al grup convidat d’aquesta setmana, els teleespectadors sentiran la cançó que estrena Guineu. Amb tot, un programa que promet molta teca i entreteniment.