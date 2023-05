El Carlos d’Eufòria evita fer més gran el conflicte amb Elena Gadel

Els teleespectadors d’Eufòria van decidir aquest divendres que el Carlos es mereixia ser l’expulsat. El jove torna a estar fora del grup de concursants que barallaran per una plaça en la gran final i ha volgut reflexionar sobre aquesta segona etapa en el concurs musical de TV3. Cal recordar que ell va ser un dels afortunats en guanyar la repesca, una oportunitat que no ha aprofitat gaire. Si s’ha parlat d’ell recentment ha estat per la picabaralla que va mantenir amb Elena Gadel, una dels membres del jurat. El noi va lamentar que no havia entès els arguments que havia donat per justificar la seva nominació i, a partir d’aquí, la tensió va anar accentuant-se.

L’actriu ha intentat calmar la mala maror en unes declaracions a Catalunya Ràdio i ara el protagonista podia dir la seva durant l’entrevista al Planta Baixa, un programa que l’ha convidat aquest dilluns per analitzar el seu segon comiat d’Eufòria. Sorprenentment, no li han preguntat sobre el tema i ell tampoc no ha dit res al respecte: “Jo estic feliç, com sempre. He arribat fins a la gala 9 i mai no hauria dit que arribaria tan lluny. Jo ja vaig marxar, vaig pair el que era estar fora i tot això ha estat una mena de plus”.

El Carlos, fora d’Eufòria després d’una cançó molt difícil

Sobre el que sí que ha opinat ha estat sobre l’elecció de tema que van fer per a ell l’última setmana: “Quan vaig veure que m’havien seleccionat Bad de Michael Jackson vaig pensar que no sabria com defensar-la, jo que venia de fer Pablo Alboran davant del piano… Va ser una setmana complicada en la qual portar aquest tema al meu terreny em va costar molt, però crec que vaig donar una mica la cara i estic bastant content. Era molt difícil, no veia pràcticament res perquè no podia dur les dues lentilles”.

D’aquesta segona etapa, destaca que el millor ha estat sentir-se sostingut pels teleespectadors que el van salvar a la repesca: “M’ha agradat saber que la gent m’ha donat suport i que ha vist un Carlos que tenia esperances de fer més xou i actuacions. A més a més, em quedo amb l’aprenentatge i els reptes als quals m’he enfrontat, com és el cas d’aquest Bad que he interpretat en un escenari amb les dificultats que em generaven la perruca i el vestit. També m’emporto els companys, que són persones meravelloses”.

El Carlos d’Eufòria opina sobre l’última actuació | TV3

Ara diu que vol desconnectar, però que continuarà seguint Eufòria els divendres a la nit. El Carlos s’ha mullat i creu que els finalistes seran l’Alèxia, la Sofia i el Tomàs perquè creu que encara han de sorprendre: “Crec que a dins del programa hi ha una competitivitat molt sana, però cadascú té la seva estratègia i ho fa com vol… Cadascú té la seva personalitat i ha de jugar amb això. Òbviament, tens més relació i més bon rotllo amb uns que amb altres. No diré noms, encara que crec que soc una persona real i no tinc por a dir el que cregui”.