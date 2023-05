Carlos de ‘Eufòria’ evita hacer más grande el conflicto con Elena Gadel

Los telespectadores de Eufòria decidieron este viernes que Carlos se merecía ser el expulsado. El joven vuelve a estar fuera del grupo de concursantes que pelearán por una plaza en la gran final y ha querido reflexionar sobre esta segunda etapa en el concurso musical de TV3. Hay que recordar que él fue uno de los afortunados al ganar la repesca, una oportunidad que no ha aprovechado mucho. Si se ha hablado de él recientemente ha sido por el rifirrafe que mantuvo con Elena Gadel, una de los miembros del jurado. El chico lamentó que no había entendido los argumentos que había dado para justificar su nominación y, a partir de aquí, la tensión fue acentuándose.

La actriz ha intentado calmar el mal rollo en unas declaraciones en Catalunya Ràdio y ahora el protagonista podía decir la suya durante la entrevista en el Planta Baixa , un programa que le ha invitado este lunes para analizar su segunda despedida de Eufòria . Sorprendentemente, no le han preguntado sobre el tema y él tampoco ha dicho nada al respeto: «Yo estoy feliz, como siempre. He llegado hasta la gala 9 y nunca habría dicho que llegaría tan lejos. Yo ya me fui, entendí lo que era estar fuera y todo esto ha sido un tipo de plus».

Carlos, fuera de Eufòria después de una canción muy difícil

Sobre lo que sí que ha opinado ha sido sobre la elección de tema que hicieron para él la última semana: «Cuando vi que me habían seleccionado Bad de Michael Jackson pensé que no sabría cómo defenderla, yo que venía de hacer Pablo Alboran ante el piano… Fue una semana complicada en la que llevar este tema a mi terreno me costó mucho, pero creo que di un poco la cara y estoy bastante contento. Era muy difícil, no veía prácticamente nada porque no podía llevar las dos lentillas».

De esta segunda etapa, destaca que lo mejor ha sido sentirse sostenido por los telespectadores que le salvaron a la repesca: «Me ha gustado saber que la gente me ha apoyado y que ha visto un Carlos que tenía esperanzas de hacer más show y actuaciones. Además, me quedo con el aprendizaje y los retos a los que me he enfrentado, como es el caso de este Bad que he interpretado en un escenario con las dificultades que me generaban la peluca y el traje. También me llevo los compañeros, que son personas maravillosas».

Carlos de Eufòria opina sobre la última actuación | TV3