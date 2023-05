Elena Gadel da detalles de los problemas con Carlos de ‘Eufòria’

Eufòria vivió una gala muy emocionante este viernes, en la que el público tuvo en sus manos más poder que nunca. Los telespectadores de TV3 escogieron que Sofia fuera seleccionada como la primera semifinalista de esta segunda edición después de una actuación digna de diva, mientras que castigaron a Carlos con una expulsión esperada. Desde el programa se acentuaron los problemas que se había creado entre él y Elena Gadel, una de las miembros del jurado, después de que el chico se quejara de que no había entendido los argumentos que había usado para nominarlo. Marta Torné le preguntó sobre ello directamente y parecía que habían hecho las paces, pero en El matí de Catalunya Ràdio han querido saber más detalles de este pequeño enfrentamiento en el concurso.

Carlos estaba muy quejoso con la valoración del jurado y Elena Gadel explica qué hay detrás de esto: «No hemos podido acabar de aclarar o comentar del todo, pero por estas cosas lo más importante es el tiempo. Tiene que entender cuál es nuestro argumento, que es un poco ambiguo y entiendo que no lo entienda. Lo que le estamos diciendo es que necesita más tiempo para según qué cosas y no pasa nada. Ya le dije que hay muchos concursantes que salen de estos programas sin ganar y acaban teniendo una carrera musical. Está bien tomarse tiempo y yo me considero que en mi caso también fue así, que necesité tiempo para saber cuál era mi sonido. Yo entiendo mucho que me diga que no entiende mis argumentos y creo que es necesario que no lo haga. Si no lo entiende es perfecto que no lo coja. Si con el tiempo lo acaba entendiendo, perfecto, y si no; pues fuera y no pasa nada».

«Y ahora explicaré un secreto. El día aquel que dijo que no se llevaría a casa los argumentos, me abrazó cuando acabó la gala. Nunca había pasado aquello, me pidió perdón y le dije que no sufra porque lo entendía. Se crea un vínculo entre nosotros, es inevitable», ha añadido la actriz.

Daniel Anglès, por su parte, ha asegurado que los concursantes se obsesionan con las valoraciones que les hacen los miembros del jurado: «¡Hasta el punto que te dicen que le están dando vueltas a que Elena hizo una pausa antes de decir cierta palabra! Cogen las valoraciones y se las miran y remiran. Además, que reciben inputs de otra gente, nosotros lo que hacemos es aconsejarlos que se alejen de aquello. La parte psicológica tiene un papel importantísimo en todo el proceso que viven dentro del programa. De hecho, creo que es genérico de los artistas esto de gestionar el día a día y sentirse observado». En este sentido, Elena tiene claro que tienen que ir con mucho de cuenta con cómo hacen las valoraciones: «Tenemos que vigilar qué decir y que sea constructivo, que les sirva y sin ofender. También queremos halagar con cuidado, que esta es una carrera de fondo. Siempre queremos que mejoren».

Carlos lamenta no haber entendido las críticas | TV3

Carlos dice que no entendió los argumentos del jurado | TV3

Daniel Anglès y Elena Gadel opinan sobre la última gala de Eufòria

Esta ha sido la cuarta gala más vista hasta ahora y creen que podría tener que ver el papel destacado que dieron al público, el que lo decidió todo en esta gala: «Creo que se sienten el programa más suyo todavía y tienen esta responsabilidad, siempre es duro porque cada semana hay un adiós, pero el público no tiene que justificar su voto. Los miembros del jurado, en cambio, disfrutaron de poder decir lo que creían sin tener que enviar a nadie a la zona de peligro y esto cambia el tono de la gala también», dice Anglès.

¿Qué opinan de la votación del público y, por lo tanto, de la expulsión de Carlos y Sofía seleccionada como la primera semifinalista? Han reconocido que cada gala están preparados para que pueda pasar cualquier cosa: «Yo estoy curada en salud porque todo era una opción», reconoce la actriz. Lo que no tienen claro es si el público vota por el concursante en general o por la actuación de aquella noche: «Creo que en esta ocasión, Sofía fue preferida porque se dieron cuenta de que la canción era muy y muy complicada. Parecía una cantante internacional que venía de gira». Les gusta que sea una mujer empoderada y segura de sí misma, un carácter que Elena cree que la ayuda: «Esto se tiene que potenciar y es digno de admirar porque creo que todas las mujeres necesitamos sentirnos capaces y poderosas».

Sofía, la primera semifinalista de Eufòria | TV3

Ahora solo queda Tomàs de chicos y este tono femenino al concurso se los gusta: «Está muy bien que sea así». Por otra banda, aplauden que lo mejor es que está siendo una edición igualada y ahora, que quedan pocas galas, todavía no está claro quién ganará: «Que haya seis concursantes femeninas y que todas sean tan diferentes está muy bien».