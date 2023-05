Marta Torné y Miki Núñez hablan de ‘Eufòria’ y su gran éxito

Marta Torné y Miki Núñez han acudido este fin de semana al plató de Col·lapse para hablar sobre su experiencia al frente de la segunda edición de Eufòria . Después de la eliminación de Carlos, el programa musical de TV3 ha escogido la primera semifinalista: Sofía. Lo primero que han hecho es aplaudir el trabajazo y el gran equipo que hay detrás del espacio. ¿Les ha cambiado mucho, presentar este concurso? «A mí no mucho, ya era muy famoso antes. No, es broma. Aquí en Cataluña el éxito que ha tenido Eufòria creo que no lo había tenido ninguno programa antes«, ha dicho divertido Miki. Ella ha insistido que no se esperaban un fenómeno como este: «Este programa es un regalo». Lo que más los gusta, han dicho, es que los concursantes pueden hacer una carrera musical después de pasar por aquí: «Hay veces que sales de programas de televisión y nadie te recuerda, pero aquí nos gusta mucho hacer país».

Los presentadores han evidenciado que se han cogido mucha confianza y han hablado maravillas el uno del otro, a la vez que también han confesado que comparten camerino porque el de Miki «está muy lejos» y le es más cómodo estar con ella. Por otra banda, han reconocido que no es un programa fácil porque no tienen tarjetas a leer, salen sin nada escrito y esto provoca que todo sea más fresco o que se equivoquen «porque son 40 páginas de guion».

El programa de Ricard Ustrell les ha mostrado uno de los momentos más tensos de esta edición, cuando hubo un error técnico en las votaciones: «No se había previsto que esto pudiera pasar y no sabíamos qué teníamos que hacer, en este caso. La suerte fue que aquella era la segunda votación, porque no podríamos haber continuado el programa si hubiera pasado en la primera. Que, al final, es un programa de entretenimiento y no se acaba el mundo… Habríamos dicho que teníamos que despedir el programa y lo hubiéramos recuperado desde allí en el siguiente».

Miki Núñez y Marta Torné hablan de Eufòria en Col·lapse | TV3

Miki Núñez aconsejó a los concursantes de Eufòria que pidieran ayuda psicológica para gestionar la expectación mediática

Miki Núñez sabe qué es participar en un concurso de estas características porque él estuvo en Operación Triunfo y, por este motivo, dice que aconsejó a los concursantes que pidieran ayuda psicológica para estar preparados para tanta expectación mediática: «Emocionalmente y, psicológicamente hablando, es una buena hostia. Yo el primer día les recomendé que buscaran psicólogo porque es muy fuerte, pasas de cantar en tu habitación a verte en prime time por televisión y es una locura«. «Los tratamos bien y no es un programa tramposo», ha insistido, sin embargo, Marta.

Él tenía 22 años cuando representó España en Eurovisión : «Yo tenía un grupo de versiones, pero entré en un programa de televisión tan visto como la Super Bowl y me dijeron que la gente solo vería tres minutos de los seis meses de preparación que había hecho. Nosotros ensayábamos la canción 70 veces en el día, hacíamos la maleta e íbamos a alguna ciudad europea a promocionarla. Cenaba con mi familia, volvía a hacer la maleta y hacia Madrid otra vez. Es el voluntariado más grande que he hecho en mi vida porque no cobras nada. En mi época, sin embargo, no había mucha presión por cómo quedaría en el ranking porque mis precedentes habían quedado mal».

Miki Desnudóñez reconoce que la presión es difícil | TV3

En su caso, ha tenido tratamiento psicológico desde el primer día y ha estado rodeado de un entorno que dice que lo ha ayudado mucho: «Hay ansiedad y noches sin dormir. Lo pasas muy mal no solo por ti, sino por toda la familia. Mi madre me preguntaba si me tenía que poner seguridad porque había leído en Twitter que me darían una paliza. Mi yaya me decía que había salido un señor en televisión que me decía que me mataría… Yo que me estaba tratando y sabía donde iba, de acuerdo, pero ellas no sabían que pasaría esto».