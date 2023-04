Poder femenino en ‘Eufòria’ después de la repesca

Eufòria ya tiene la alineación definitiva para encarar lo que será la recta final de la segunda temporada del programa de TV3. La repesca de dos de los nueve concursantes eliminados en las seis primeras galas, que se ha hecho este viernes en un ambiente festivo y emocionante, deja claro que en el talent show de la cadena de televisión pública de Cataluña hay poder femenino. De los candidatos a volver al programa, los expertos –jurado, coaches y VAR musical– han salvado a uno y el público, a otro. Al final de la noche, han vuelto al concurso una chica y un chico –Paula, eliminada en la primera gala, y Carlos, que tuvo que irse hace dos semanas. De este modo, ahora continúan participando en la carrera para llegar a la final siete chicas y dos chicos.

Los nombres de los 9 concursantes que continúan a ‘Eufòria’

Estos son los 9 nombres que tenemos que tener presentes en un momento en que Eufòria entra en la máxima rivalidad.

Elena Alèxia Sofia Jim Carla Clàudia Paula (repescada) Tomàs Carlos (repescat)

Mucha emoción y dos eufóricos: Paula y Carlos

La séptima gala ha sido de alto voltaje emocional, porque han vuelto al plató y a ponerse en manos del jurado, de los coaches , del VAR musical y del público los concursantes que habían ido quedando descartados. También ha sido para ellos el momento de reencontrarse con sus compañeros, que han disfrutado mucho de la gala haciendo segundas voces y como espectadores, sin riesgo de ir a parar en la zona de peligro ni ser expulsados.

La actuación de Carlos en la gala de repesca de ‘Eufòria’

Los dos más felices de la noche han sido, evidentemente, los dos repescados: Paula y Carlos. Lo de Paula ha sido un caso especialmente emocionante porque la eliminaron en la primera gala, y la exhibición vocal e interpretativa que ha hecho ha dejado a todo el mundo con la boca abierta, empezando por el jurado. Después de oírla cantar It’s all coming back to me now, de Céline Dion, la presentadora Marta Torné –y a pesar de que hacer valoraciones no forma parte de su tarea– no ha podido evitar confessar: «Estoy sin palabras, es una actuación de final».

«Me ha puesto la carne de gallina, bendecimos la gala de repesca que nos permite disfrutar esto. Te hemos visto en una tesitura que quizás no pudiste tener en la primera gala, te hemos visto brillar, muchas felicidades, mucha suerte y gracias«, ha soltado Lildami, el primer miembro del jurado que se ha pronunciado. A su lado, Elena Gadel añadía: ¿»Cómo puede ser que te fueras en la primera gala y ahora hayas hecho una actuación de final? La Marta ya te lo ha dicho».

El que acabaría siendo el otro triunfador de la noche, el Carlos, también se ha metido todo el mundo en el bolsillo con la sensibilidad mostrada con su interpretación de Ningú més que tu, la versión en catalán que Pablo Alborán hizo de su Solamente tú para el disco de La maratón de TV3 de 2013.

Sistema de votación como en Eurovisión

Otra novedad que ha marcado la diferencia en la séptima gala de la segunda temporada de Eufòria ha sido el sistema de votaciones. Este viernes, el jurado no enviaba nadie a la zona de peligro, y no se ha oído aquello de «para mí eres un sí» o «para mí eres un no». Tampoco el VAR musical ha tenido que elegir nominados. Esta semana todo han sido votos en positivo, pero la emoción añadida ha sido por la manera como se han emitido los votos de los expertos, que ha sido parecido a la de Eurovisión: cada uno de los que tenían que votar –los tres miembros del jurado, los tres coaches y los dos miembros del VAR musical– lo han tenido que hacer a cara descubierta, uno por uno, otorgando puntos a tres de los concursantes que aspiraban a la repesca: 3, 2 y 1 punto respectivamente a los tres elegidos. La suma total de puntos conseguidos ha decidido quién era el primer participante repescado: Paula, con 17 puntos.

El voto del público, claramente para Carlos

Después solo quedaba la votación del público, que se ha hecho como siempre: cada espectador que ha querido participar –han sido 70.000– ha votado su preferido de la gala, y los porcentajes han decidido que el segundo repescado de la noche fuera Carlos, con el 27% de los votos populares. El joven de Sabadell –que hace dos semanas se fue con una gran serenidad y «mucha elegancia», como ha recordado Marta Torné– este viernes sí que se ha emocionado y se le ha roto la voz. Ahora la carrera continúa, cada semana más acelerada, con 7 mujeres y 2 hombres.

