Llega la gala de repesca de ‘Eufòria’: novedades y canciones escogidas

Más novedades en Eufòria . TV3 emitirá esta noche la gala de repesca, uno de los momentos más esperados de cada edición. En este caso, la sorpresa es que no será solo uno el concursante rescatado; sino que serán dos. La noticia entusiasmó a los participantes y también a todos los eliminados que ahora tendrán una segunda oportunidad para convencer al público que se merecen volver a formar parte del programa.

Nueve concursantes se enfrentarán para poder volver a aspirar a la victoria en Eufòria con interpretaciones de temas actuales, mientras que los participantes en activo harán las segundas voces. Carlos, Jan, Domènec, Emmi, Ethan, Hèctor, Natàlia, Nei y Paula lo darán todo en una repesca que tendrá una mecánica totalmente diferente a la del año pasado.

Estos son todos los concursantes de Eufòria | TV3

¿Qué canciones cantarán los aspirantes a Eufòria ?

Los directores del concurso musical de TV3 tienen claro que quieren sorprender y es por eso que encadenan una novedad detrás otra. No han querido explicar en qué consiste este gran cambio respecto al año pasado, ya que quieren mantener la intriga hasta el directo. Lo que sí que han dejado claro es que el canal de Twitch tendrá más importancia que nunca porque los concursantes concederán una pequeña entrevista a la presentadora Carla Rubio después de cada actuación.

¿Y qué canciones interpretarán? Carlos y Jan son, en un principio, los dos preferidos para ganar esta repesca. El primero cantará Ningú més que tu , una versión en catalán del éxito de Pablo Alboran que hace muchísimo para él; mientras que Jan interpretará Que tinguem sort de Lluís Llach. También hay ganas de volver a oír a Natàlia, que tiene un reto de Ariana Grande con Into you .

Nei se pondrá en la piel de la Jessi J con Mamma knows best y Paula tendrá que demostrar potencia de voz en un tema de la Céline Dion It’s all coming back to me now . Hèctor convertirá el plató en una fiesta con I wanna be your slave de Måneskin, del mismo modo que Emmi con un temazo como es el Wannabe de las Spice Girls. Finalmente, Ethan coronará la noche con S’ha acabat de Els Pets.

Los concursantes, muy contentos con la noticia | TV3

Eufòria incorpora novedades en el ámbito tecnológico

En cuanto a nivel tecnológico, han explicado con mucha euforia que todas las actuaciones podrán verse mejor que en anteriores galas gracias a la incorporación de unas cámaras 360 instaladas en varios puntos del plató. Además, incorporan la posibilidad de vivir una experiencia inmersiva para todos aquellos que dispongan de gafas de realidad virtual.