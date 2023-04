Arriba la gala de repesca d’Eufòria: novetats i cançons escollides

Més novetats a Eufòria. TV3 emetrà aquesta nit la gala de repesca, un dels moments més esperats de cada edició. En aquest cas, la sorpresa és que no serà només un el concursant rescatat; sinó que en seran dos. La notícia va entusiasmar els participants i també tots els eliminats que ara tindran una segona oportunitat per convèncer el públic que es mereixen tornar a formar part del programa.

Nou concursants s’enfrontaran per poder tornar a aspirar a la victòria a Eufòria amb interpretacions de temes actuals, mentre que els participants en actiu faran les segones veus. El Carlos, el Jan, el Domènec, l’Emmi, l’Ethan, l’Hèctor, la Natàlia, el Nei i la Paula ho donaran tot en una repesca que tindrà una mecànica totalment diferent de la de l’any passat.

Aquests són tots els concursants d’Eufòria | TV3

Quines cançons cantaran els aspirants a Eufòria?

Els directors del concurs musical de TV3 tenen clar que volen sorprendre i és per això que encadenen una novetat rere una altra. No han volgut explicar en què consisteix aquest gran canvi respecte a l’any passat, ja que volen mantenir la intriga fins al directe. El que sí que han deixat clar és que el canal de Twitch tindrà més importància que mai perquè els concursants concediran una petita entrevista a la presentadora Carla Rubio després de cada actuació.

I quines cançons interpretaran? El Carlos i el Jan són, en un principi, els dos preferits per guanyar aquesta repesca. El primer cantarà Ningú més que tu, una versió en català de l’èxit de Pablo Alboran que fa moltíssim per a ell; mentre que el Jan interpretarà Que tinguem sort de Lluís Llach. També hi ha ganes de tornar a sentir la Natàlia, que té un repte d’Ariana Grande amb Into you.

El Nei es posarà a la pell de la Jessi J amb Mamma knows best i la Paula haurà de demostrar potència de veu en un tema de la Céline Dion It’s all coming back to me now. L’Hèctor convertirà el plató en una festa amb I wanna be your slave de Måneskin, de la mateixa manera que l’Emmi amb un temazo com és el Wannabe de les Spice Girls. Finalment, l’Ethan coronarà la nit amb S’ha acabat d’Els Pets.

Els concursants, molt contents amb la notícia | TV3

Eufòria incorpora novetats en l’àmbit tecnològic

Pel que fa a nivell tecnològic, han explicat amb molta eufòria que totes les actuacions podran veure’s millor que en anteriors gales gràcies a la incorporació d’unes càmeres 360 instal·lades a diversos punts del plató. A més a més, incorporen la possibilitat de viure una experiència immersiva per a tots aquells que disposin d’ulleres de realitat virtual.

La cadena només va avançar que hi hauria una actuació dedicada als fans de High School Musical, un petit remember perfecte per a tota la generació d’entre finals dels noranta i principis dels dos mil. En un primer moment semblava que seria una gala temàtica, però finalment només cantaran un dels seus clàssics com a cançó coral, el We’re all in this together. Per una altra banda, els artistes convidats seran Koko Jean&The Tonics, que interpretaran un tema soul.