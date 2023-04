Fúria pel favoritisme a ‘Eufòria’: nominació injusta i crítiques al jurat

Eufòria ha anunciat una gran bomba que “podia canviar-ho tot”, un anunci que posava la mel als llavis durant tota la gala d’aquest divendres. Molts sospitàvem que podia tractar-se de l’esperada repesca, en la qual algun dels concursants eliminats podria tornar a participar-hi. Doncs efectivament, la sorpresa ha estat poc sorprenent i s’ha confirmat que la setmana vinent tindrem gala nostàlgica amb cançons de High School Musical. L’únic diferent i, potser, una mica inesperat? Que en comptes de recuperar un dels exconcursants, seran dos els que tornin a entrar-hi.

No ha agradat gens el paper del jurat en aquesta sisena entrega del concurs musical de TV3, per això. Ja en el repartiment de temes feia evident que, des de direcció, comencen a decantar-se més per uns que per uns altres… tenint en compte que a l’Alèxia li havien donat un caramel, mentre que a la Jim i a l’Elena –les dues favorites fins fa un parell de setmanes- no els havien ajudat gaire amb les cançons.

Anem a pams. La preferida de la nit ha estat l’Alèxia, una elecció desitjada per la direcció i també pel Lildami, la Carol i l’Elena Gadel. L’actuació ha estat de 10, un Waterloo que ha interpretat a la perfecció amb una coreografia increïble i una bona feina vocal. Ho ha fet molt bé, sí, però no ha agradat que li posin les coses tan fàcils. Tenia la millor cançó, el millor show i pràcticament sense competència perquè les altres dues rivals per excel·lència tenien condicions molt pitjors. Volien que lluís, i ha lluït.

Des de Twitter han acusat el programa de voler afavorir-la, el que també va passar la setmana passada. Si fins llavors hi havia dos noms que destacaven, per alguna raó ara interessa que l’Alèxia brilli més.

ja sabem que voleu que guanyi l’alèxia senyors de tv3, però estaria bé que deixessiu de ser tan conservadors i arrisquessiu una mica, la mariona ja va guanyar l’any passat #EufòriaTV3 — nunu🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹 (@nuuriiaajaanee_) April 21, 2023

No entenc l'Alexia favorita. A no ser que pesi més la votació del públic de la setmana passada que el seu talent.. Es clar.. #eufòriatv3 — Anna_grigri (@Anna_Grigri) April 21, 2023

Clar, com sempre, et foten un tema com Waterloo i ja tens un 90% guanyat que et quedes. Tot el contrari que si en un programa con #EufòriaTV3 et foten un tema com el de Ginestà. Tothom ( només sentir les primeres notes ) ja sap que allò anirà bé . — Goldberg Brandenburg (@GoldbergBrande1) April 21, 2023

Els teleespectadors, indignats pel boicot a la Jim

La Jim ha guanyat molts adeptes per la increïble evolució que ha experimentat. En la primera gala va estar a punt de ser una de les expulsades, un toc d’atenció que va donar-li ales per motivar-se i aconseguir ser la favorita de la següent. Des de llavors, cada setmana ho ha fet millor i millor i s’ha convertit en una de les dignes rivals de l’Elena.

Crítiques per l’elecció de cançó per a la Jim | TV3

Aquesta setmana, però, li havien seleccionat un tema complicat, poc atractiu i amb una posada en escena que no l’afavoria gens. Així i tot, ha estat l’única que no ha desafinat en cap moment de l’actuació. Molts creien que la premiarien per això, però el jurat, inexplicablement, l’ha enviat directament a la zona de perill perquè han considerat que no havia vocalitzat. És per això que ha acabat jugant-se la continuïtat en el vot del públic i, com era d’esperar, no ha agradat. A ella l’han castigat per no entendre’s què deia, però és que això mateix li ha passat a la Sofia i a ella, en canvi, l’ha fet favorita durant uns minuts.

No ha estat la millor actuació de la Jim ni molt menys, però no es mereixia ser una de les candidates a abandonar el concurs.

A la Jim no se li entén res i la nominen. A la Clàudia tampoc no se li entén res, i li donen 3 sí. Algú ho pilla? #euforiatv3 — Estel Riera (@Sant_Jordi_2018) April 21, 2023

Al Jan li exigim més que només la veu perquè estem a un punt del programa que s'ha de ser 360, però a la Sofia només li exigim que monti show tot i que només hagi afinat a la gala 2 i la fem fav, quina mandra els favortisimes😴😴



Per cert, que fa la Jim nominada?😤 #euforiatv3 — cristina mencos (@cristinamencos) April 21, 2023

La Jim és l’única concursant que no ha desafinat NI UNA SOLA NOTA aquesta nit i és a la zona de perill. No entenc res de res. ¿Podem enviar els membres del jurat a l’otorrino? #Eufòriatv3 — Miquel Tuson Segarra (@llumenera) April 21, 2023

La Jim a la zona de perill i a la Clàudia li dieu que sí els 3??? Va home va!!! La incoherència del jurat és increïble.

#EufòriaTV3 — Pseudaelurus (@Julia_Sole) April 21, 2023

No és per ser hater peró la dicció de la Clàudia molt pitjor que la de la Jim… No he entés la meitat. Per mi avui és un NO. #euforiatv3 — Andrea (@andreisismon) April 21, 2023

Oh sorpresa, Waterloo agrada i el totxo de Ginestà no… Ànims Jim, te l'han fet bastant 👌 #EufòriaTV3 — Guillem Gamba (@GdeGamba) April 21, 2023

mira que s'olora molt qui ha de marxar a cada gala i qui no, intenteu dissimular amors #euforiatv3 — clara (@birrawllimona) April 21, 2023

El Jan, expulsat després d’una coreografia molt deficient

La batalla final l’ha perdut el Jan, amb el 31% dels vots, que no ha sabut aprofitar el tema sexy que havien seleccionat per a ell. Ha cantat molt bé, però no ha sabut connectar amb el cos i el ball ha estat bastant deficient. Des del jurat s’han mostrat “amb el cor dividit”, però l’han acabat sentenciant per no aprofitar una bona oportunitat.

Pel que fa a la resta d’actuacions, ha destacat una Elena a qui han tret de la seva zona de confort. Per primera vegada l’hem vist ballar i ha superat aquest tràngol amb molta professionalitat. El tema i el registre no feien gens amb ella, però ha ballat bé i ho ha defensat. El públic ha cridat un “favorita, favorita” que no ha tingut resultat.

lo increïble i el flow q té aquesta dona es inexplicable #eufòriatv3 pic.twitter.com/moR7RqxeX8 — Marian?🐼 (@maariian_09) April 21, 2023

La Clàudia i la Carla han fet un bon paper, mentre que el Tomàs ha tornat a interpretar un tema que era perfecte per a ell. Des de Twitter critiquen que continuen donant-li temes que li escauen massa bé, el que l’afavoreix perquè no es posa a prova. Ja sabem que aquest estil el domina, estaria bé que li compliquessin les coses una miqueta. Pel que fa a l’audiència, han d’estar contents perquè tornen a ser líders amb un bon 19,4% de share, tot i la competència de Tu cara me suena.

La setmana vinent hi haurà gala de repesca, així que els concursants podran respirar una mica mentre intenten ajudar aquells que ja havien estat eliminats.