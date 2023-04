Furia por el favoritismo en ‘Eufòria’: nominación injusta y mal jurado

Eufòria ha anunciado una gran bomba que «podía cambiarlo todo», un anuncio que ponía la miel en los labios durante toda la gala de este viernes. Muchos sospechábamos que podía tratarse de la esperada repesca, en la que alguno de los concursantes eliminados podría volver a participar. Pues efectivamente, la sorpresa ha sido poco sorprendente y se ha confirmado que la próxima semana tendremos gala nostálgica con canciones de High School Musical. Lo único diferente y, quizás, ¿un poco inesperado? Que en vez de recuperar uno de los exconcursantes, serán dos los que vuelvan a entrar.

No ha gustado nada el papel del jurado en esta sexta entrega del concurso musical de TV3, por eso. Ya en el reparto de temas se hacía evidente que, desde dirección, empiezan a decantarse más por unos que por otros… teniendo en cuenta que a Alèxia le habían dado un caramelo, mientras que a Jim y Elena –las dos favoritas hasta hace un par de semanas- no les habían ayudado mucho con las canciones.

Vamos por partes. La preferida de la noche ha sido Alèxia, una elección deseada por la dirección y también por Lildami, Carol y Elena Gadel. La actuación ha sido de 10, un Waterloo que ha interpretado a la perfección con una coreografía increíble y un buen trabajo vocal. Lo ha hecho muy bien, sí, pero no ha gustado que le pongan las cosas tan fáciles. Tenía la mejor canción, el mejor show y prácticamente sin competencia porque las otras dos rivales por excelencia tenían condiciones muy peores. Querían que luciera, y ha lucido.

Desde Twitter han acusado al programa de querer favorecerla, lo que también pasó la semana pasada. Si hasta entonces había dos nombres que destacaban, por alguna razón ahora interesa que Alèxia brille más.

ja sabem que voleu que guanyi l’alèxia senyors de tv3, però estaria bé que deixessiu de ser tan conservadors i arrisquessiu una mica, la mariona ja va guanyar l’any passat #EufòriaTV3 — nunu🌈🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇹 (@nuuriiaajaanee_) April 21, 2023

No entenc l'Alexia favorita. A no ser que pesi més la votació del públic de la setmana passada que el seu talent.. Es clar.. #eufòriatv3 — Anna_grigri (@Anna_Grigri) April 21, 2023

Clar, com sempre, et foten un tema com Waterloo i ja tens un 90% guanyat que et quedes. Tot el contrari que si en un programa con #EufòriaTV3 et foten un tema com el de Ginestà. Tothom ( només sentir les primeres notes ) ja sap que allò anirà bé . — Goldberg Brandenburg (@GoldbergBrande1) April 21, 2023

Los telespectadores, indignados por el boicot a Jim

Jim ha ganado muchos adeptos por la increíble evolución que ha experimentado. En la primera gala estuvo a punto de ser una de las expulsadas, un toque de atención que le dio alas para motivarse y conseguir ser la favorita de la siguiente. Desde entonces, cada semana lo ha hecho mejor y mejor y se ha convertido en una de las dignas rivales de Elena.

Criticas por la elección de la canción para Jim | TV3

Esta semana, sin embargo, le habían seleccionado un tema complicado, poco atractivo y con una puesta en escena que no le favorecía nada. Aun así, ha sido la única que no ha desafinado en ningún momento de la actuación. Muchos creían que la premiarían por eso, pero el jurado, inexplicablemente, le ha enviado directamente a la zona de peligro porque han considerado que no había vocalizado. Es por eso que ha acabado jugándose la continuidad en el voto del público y, como era de esperar, no ha gustado. A ella le han castigado por no entenderse qué decía, pero es que esto mismo le ha pasado a la Sofía y a ella, en cambio, le ha hecho favorita durante unos minutos.

No ha sido la mejor actuación de Jim ni mucho menos, pero no se merecía ser una de las candidatas a abandonar el concurso.

A la Jim no se li entén res i la nominen. A la Clàudia tampoc no se li entén res, i li donen 3 sí. Algú ho pilla? #euforiatv3 — Estel Riera (@Sant_Jordi_2018) April 21, 2023

Al Jan li exigim més que només la veu perquè estem a un punt del programa que s'ha de ser 360, però a la Sofia només li exigim que monti show tot i que només hagi afinat a la gala 2 i la fem fav, quina mandra els favortisimes😴😴



Per cert, que fa la Jim nominada?😤 #euforiatv3 — cristina mencos (@cristinamencos) April 21, 2023

La Jim és l’única concursant que no ha desafinat NI UNA SOLA NOTA aquesta nit i és a la zona de perill. No entenc res de res. ¿Podem enviar els membres del jurat a l’otorrino? #Eufòriatv3 — Miquel Tuson Segarra (@llumenera) April 21, 2023

La Jim a la zona de perill i a la Clàudia li dieu que sí els 3??? Va home va!!! La incoherència del jurat és increïble.

#EufòriaTV3 — Pseudaelurus (@Julia_Sole) April 21, 2023

No és per ser hater peró la dicció de la Clàudia molt pitjor que la de la Jim… No he entés la meitat. Per mi avui és un NO. #euforiatv3 — Andrea (@andreisismon) April 21, 2023

Oh sorpresa, Waterloo agrada i el totxo de Ginestà no… Ànims Jim, te l'han fet bastant 👌 #EufòriaTV3 — Guillem Gamba (@GdeGamba) April 21, 2023

mira que s'olora molt qui ha de marxar a cada gala i qui no, intenteu dissimular amors #euforiatv3 — clara (@birrawllimona) April 21, 2023

Jan, expulsado después de una coreografía muy deficiente

La batalla final la ha perdido Jan, con el 31% de los votos, que no ha sabido aprovechar el tema sexy que habían seleccionado para él. Ha cantado muy bien, pero no ha sabido conectar con el cuerpo y el baile ha sido bastando deficiente. Desde el jurado se han mostrado «con el corazón dividido», pero lo han acabado sentenciando por no aprovechar una buena oportunidad.

En cuanto al resto de actuaciones, ha destacado una Elena a quien han sacado de su zona de confort. Por primera vez le hemos visto bailar y ha superado este trance con mucha profesionalidad. El tema y el registro no le pegaban nada, pero ha bailado bien y lo ha defendido. El público ha gritado un «favorita, favorita» que no ha tenido resultado.

lo increïble i el flow q té aquesta dona es inexplicable #eufòriatv3 pic.twitter.com/moR7RqxeX8 — Marian?🐼 (@maariian_09) April 21, 2023

Clàudia y Carla han hecho un buen papel, mientras que Tomàs ha vuelto a interpretar un tema que era perfecto para él. Desde Twitter critican que continúan dándole temas que le van demasiado bien, lo que lo favorece porque no se pone a prueba. Ya sabemos que este estilo lo domina, estaría bien que le complicaran las cosas un poquito. La próxima semana habrá gala de repesca, así que los concursantes podrán respirar un poco mientras intentan ayudar a aquellos que ya habían sido eliminados.