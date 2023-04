‘Eufòria’ prepara una sorpresa que «puede cambiar el curso del programa»

Eufòria ha entrado en la espiral de querer innovar cada semana, una tendencia que claramente entusiasma a los telespectadores. Después del giro de guion del pasado viernes, en el que demostraron que no solo hay dos favoritas, hoy continuaremos con emociones fuertes. Se han reservado una gran sorpresa para la sexta gala, la que no han querido revelar. Lo único que han dicho desde TV3 es que se dará a conocer hacia el final de la emisión y que es tan fuerte que «puede cambiar el curso del programa«.

Si nos tuviéramos que mojar, lo más probable es que este sea el momento escogido para anunciar que habrá una repesca y que la audiencia podrá votar cuál de los concursantes expulsados hasta ahora puede volver a participar. Esta no es una mecánica nueva, ni mucho menos, pero es factible y, efectivamente, podría cambiarlo todo porque ahora mismo nadie se esperaba que uno de los eliminados pudiera convertirse en ganador.

Esta es una suposición, ya que no hay nada confirmado. Sea como sea, prometen dejar a todo el mundo con la boca abierta. Teniendo en cuenta lo diferente que fue la gala de la semana pasada, quizás se sacan una norma nueva de debajo del sombrero y realmente nos sorprenden.

El abrazo emotivo entre Elena Gadel y Alèxia al final de la quinta gala de la segunda temporada de Eufòria | TV3

¿Qué canciones interpretarán los concursantes de Eufòria esta noche?

Como cada viernes, hay mucha expectación para conocer qué canciones han asignado a cada uno. Uno de los grandes momentos de la noche promete darlo Alèxia con un clásico que pondrá el público de pie, el icónico Waterloo de ABBA. En el reparto de temas se ha mostrado entusiasmada, aunque siempre le da un poco de angustia esto de tener que bailar. Carla volverá a una balada más tranquila con un tema de Adele y ha reconocido que tiene miedo: «Esta canción la podría haber hecho en el casting al creer que ya la sabía hacer, pero ahora tengo que demostrar la diferencia con lo que he aprendido aquí».

En esta gala habrá poca presencia de canciones en catalán, ya que solo habrá dos concursantes en esta lengua: una será Jim, con Estimar-te com la terra de Ginestà, y la otra, Clàudia con una versión en catalán del nuevo tema de Alizzz, Què passa nen . El inglés será el gran triunfador, con éxitos internaciones de Katy Perry en boca de Sofia o de los Jonas Brothers gracias a una interpretación de Jan. Elena tendrá que ponerse en la piel de Stay Homas en una versión muy particular de The bright sight que puede complicarle noche.

Las concursantes de Eufòria reaccionan a los temas que les han seleccionado | Instagram