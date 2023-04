La repesca deixa ‘Eufòria’ amb poder femení per encarar la fase decisiva

Eufòria ja té l’alineació definitiva per encarar el que serà la recta final de la segona temporada del programa de TV3. La repesca de dos dels nou concursants eliminats en les sis primeres gales, que s’ha fet aquest divendres en un ambient festiu i emocionant, deixa clar que al talent show de la cadena de televisió pública de Catalunya hi ha poder femení. Dels candidats a tornar al programa, els experts –jurat, coaches i VAR musical– n’han salvat un i el públic, un altre. Al final de la nit, han tornat al concurs una noia i un noi –la Paula, eliminada en la primera gala, i el Carlos, que va haver de marxar fa dues setmanes. D’aquesta manera, ara continuen participant en la cursa per arribar a la final set noies i dos nois.

Els noms dels 9 concursants que continuen a ‘Eufòria’

Aquests són els 9 noms que hem de tenir presents en un moment en què Eufòria entra en la màxima rivalitat.

Elena Alèxia Sofia Jim Carla Clàudia Paula (repescada) Tomàs Carlos (repescat)

Molta emoció i dos eufòrics: Paula i Carlos

La setena gala ha sigut d’alt voltatge emocional, perquè han tornat al plató i a posar-se en mans del jurat, dels coaches, del VAR musical i del públic els concursants que havien anat quedant descartats. També ha sigut per a ells el moment de retrobar-se amb els seus companys, que ha gaudit molt de la gala fent segones veus i com a espectadors, sense jugar-se anar a parar a la zona de perill ni ser expulsats.

L’actuació del Carlos en la gala de repesca d”Eufòria’

Els dos més feliços de la nit han sigut, evidentment, els dos repescats: la Paula i el Carlos. El de la Paula ha sigut un cas especialment emocionant perquè la van eliminar en la primera gala, i l’exhibició vocal i interpretativa que ha fet ha deixat tothom amb la boca oberta, el jurat el primer. Després de sentir-la cantar It’s all coming back to me now, de Céline Dion, la presentadora Marta Torné –i malgrat que fer valoracions no forma part de la seva tasca– no ha pogut estar-se de dir: “No puc parlar, és una actuació de final”.

“M’ha posat la pell de gallina, beneïm la gala de repesca que ens permet gaudir això. T’hem vist en una tessitura que potser no vas poder tenir en la primera gala, t’hem vist brillar, moltes felicitats, molta sort i gràcies“, ha deixat anar Lildami, el primer membre del jurat a pronunciar-se. Al seu costat, Elena Gadel afegia: “Com pot ser que marxessis a la primera gala i ara hagis fet una actuació de final? La Marta ja t’ho ha dit”.

El que acabaria sent l’altre triomfador de la nit, el Carlos, també s’ha ficat tothom a la butxaca amb la sensibilitat mostrada amb la seva interpretació de Ningú més que tu, la versió en català que Pablo Alborán va fer del seu Solamente tu per al disc de La marató del 2013.

Sistema de votació com a Eurovisió

Una altra novetat que ha marcat la diferència en la setena gala de la segona temporada d’Eufòria ha sigut el sistema de votacions. Aquest divendres, el jurat no enviava ningú a la zona de perill, i no s’ha sentit allò de “per a mi ets un sí” o “per a mi ets un no”. Tampoc el VAR musical ha hagut de triar nominats. Aquesta setmana tot han sigut vots en positiu, però l’emoció afegida ha sigut per la manera com s’han emès els vots dels experts, que ha sigut semblant a la d’Eurovisió: cadascun dels que havien de votar –els tres membres del jurat, els tres coaches i els dos membres del VAR musical– ho han hagut de fer a cara descoberta, un per un, atorgant punts a tres dels concursants que aspiraven a la repesca: 3, 2 i 1 punt respectivament als tres triats. La suma total de punts aconseguits ha decidit qui era el primer participant repescat: la Paula, amb 17 punts.

El vot del públic, clarament per al Carlos

Després només quedava la votació del públic, que s’ha fet com sempre: cada espectador que hi ha volgut participar –han sigut 70.000– ha votat el seu preferit de la gala, i els percentatges han decidit que el segon repescat de la nit fos el Carlos, amb el 27% dels vots populars. El jove de Sabadell –que fa dues setmanes va marxar amb una gran serenor i “molta elegància”, com ha recordat Marta Torné– aquest divendres sí que s’ha emocionat i se li ha trencat la veu. Ara la cursa continua, cada setmana més accelerada, amb 7 dones i 2 homes.

Nou concert d”Eufòria’ al Palau Sant Jordi, aquest estiu

La nit de la setena gala també ha portat una notícia. Els presentadors del programa, Marta Torné i Miki Núñez han creat expectació durant tota la nit assegurant que tenien una de les ja habituals sorpreses preparades. Però no volien avançar-la abans que fos el moment. Finalment, un cop s’ha sabut qui eren els participants repescats, han desvelat el misteri: tornarà a haver-hi un gran concert d’Eufòria al Palau Sant Jordi, com ja es va fer l’any passat –de fet, se’n van fer dos– i hi actuaran els 16 concursants que hi hauran passat: el guanyador o guanyadora i els altres 15. Serà a principis d’estiu però la data exacta s’anunciarà més endavant.