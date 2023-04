Brussel·les investiga Renfe per competència deslleial i abús de posició

Brussel·les s’ha posat ferma amb Renfe. La Comissió Europea ha començat una investigació a la companyia ferroviària espanyola per vulneració de les normes de competència del bloc comunitari. Brussel·les analitzarà en aquesta investigació si la companyia abusa de la seva posició dominant al mercat espanyol, ja que no proporciona el contingut i dades en temps real a les plataformes competidores de venda de bitllets. L’executiu comunitari assegura que ha obert aquesta investigació per la “preocupació” que Renfe hagi restringit la competència al mercat espanyol a partir de negar-se a compartir dades en temps real i completes amb els seus competidors. Això, suposadament, els impedia fer ofertes “adaptades a les necessitats” dels consumidors.

Aquestes dades que la Comissió Europea sospita que Renfe no comparteix són principalment sobre categories de bitllets i descomptes i altra informació sobre els seus serveis de transport ferroviari de passatgers. Renfe sí que oferia aquesta informació en els seus llocs web i aplicacions, però no les compartia amb els competidors, que segons la Comissió Europea “necessiten aquestes dades per adaptar les seves ofertes a les necessitats dels clients” l’única manera de “competir amb els canals digitals directes de Renfe”.

Imatge d’arxiu d’un tren AVE / Renfe

La resposta de Renfe: cooperaran “intensament”

La resposta de Renfe no s’ha fet esperar massa. La companyia ha assegurat que cooperarà “intensament” amb la Comissió Europea per aclarir aquesta investigació. “La UE està analitzant l’accés a continguts i dades en temps real, a l’àmbit de la distribució en línia de bitllets al sector ferroviari, en un marc regulador global canviant amb la liberalització del transport de viatgers i amb el desenvolupament de la distribució”, han indicat fonts de Renfe a l’Agència Catalana de Notícies. Ara bé, la companyia pública ferroviària assegura que a Alemanya i altres països europeus les autoritats nacionals de la competència també estudien aquestes qüestions referides a la competència entre operadors. “Esperem arribar a una solució consensuada”, conclouen.