Sanitat rep les 3,2 milions de dosis d’Hipra que ha comprat com a reforç

El Ministeri de Sanitat espanyol ja té en el seu poder les 3,2 milions de dosis de la vacuna catalana que ha comprat com a reforç contra la Covid-19. Aquestes dosis de la vacuna catalana es repartiran per tot l’estat espanyol i serviran com a vaccins de reforç per a protegir els més vulnerables davant la malaltia. Segons un comunicat del Ministeri de Sanitat aquest divendres, la farmacèutica catalana ja ha entregat oficialment a l’Agència Espanyola de Medicaments les dosis encarregades, que es faran servir com a dosis de reforç per a les persones majors de 16 anys que es van vacunar amb els vaccins d’ARNm, és a dir, les vacunes de Pfizer o Moderna. Fa tan sols un mes que la Comissió Europea, a través de l’Agència Europea del Medicament (EMA), va autoritzar aquesta vacuna de l’empresa amb seu a Amer.

Una infermera posa una vacuna de reforç. Pròximament començaran a posar-se vaccins d’Hipra, la farmacèutica catalana que ja ha fet arribar a l’estat espanyol 3,2 milions de dosis / EP

“Marca Espanya” segons el govern espanyol

El nou ministre de Sanitat del govern espanyol, José Miñones, ha assegurat que avui “és un gran dia” perquè els investigadors catalans que han desenvolupat la vacuna d’Hipra són “el millor exemple de Marca Espanya”. La vacuna que han creat s’anomena Bimervax i espera vendre dosis de reforç al bloc comunitari per continuar lluitant contra la pandèmia. De fet, l’any passat, al juliol, la Comissió Europea ja va autoritzar la compra de la vacuna catalana, que es vendrà a catorze països de la Unió Europea ara que ja té l’autorització de l’EMA. En aquell moment, al juliol, ja es van aparaular 250 milions de dosis, de les quals 3,2 milions ja han arribat aquest divendres a l’estat espanyol, que les començarà a distribuir entre les diferents comunitats.