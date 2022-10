Hipra creu que rebrà llum verda per comercialitzar la seva vacuna el novembre

El laboratori que desenvolupa la vacuna catalana, Hipra, creu que el pròxim mes de novembre podrà obtenir l’autorització de l’Agència Europea del Medicament (EMA). Segons han explicat els directius de la companyia en una roda de premsa aquest dimarts a Brussel·les, rebre llum verda de l’EMA el pròxim mes permetria començar la comercialització de la vacuna catalana contra la Covid-19 pràcticament de forma immediata. De fet, han estimat que ho podran fer només una setmana després d’haver obtingut l’autorització de l’EMA.

Així, el laboratori català creu que podrà formar part de la campanya de vacunació prevista per aquest final d’any i, per tant, podrà ser administrada com una dosi de reforç contra la malaltia. L’empresa ha recordat en roda de premsa que fins a 14 estats membre de la Unió Europea ja han mostrat la seva voluntat de comprar aquesta vacuna. També han explicat el preu que tindrà el vaccí: menys de deu euros per unitat.

L’interès de la Unió Europea

Precisament sobre aquest gran interès de la Unió Europea per la vacuna catalana n’ha parlat el vicepresident executiu del grup, Carlos Montañés, que tot i així no ha descartat vendre més enllà de les fronteres europees, ja que també han mostrat interès algunes regions de l’Amèrica Llatina, l’Àsia o l’Orient Mitjà. “És cert que confiem vendre fora de la UE, però en aquests moments, el que veiem més factible és comercialitzar el producte en aquells països que han manifestat un interès de compra real”, ha explicat en aquesta roda de premsa on ha subratllat que hi ha molts països europeus disposats a adquirir-la. Aquests 14 estats interessats en Hipra podran comprar un total de 250 milions de dosis fins a finals de 2023 per tal que la vacuna catalana serveixi de dosi de reforç en les pròximes campanyes de vacunació.