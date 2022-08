Argimon apunta que la quarta dosi podria ser ja de la vacuna catalana

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que amb tota probabilitat la quarta dosi de la vacuna de COVID se subministri a l’octubre i sigui de l’empresa gironina Hipra. Un subministrament que serà prioritari per als col·lectius voluntaris. Així ho ha sentenciat en la seva intervenció a l’acte el “Sistema sanitari en tensió” que s’ha celebrat aquest migdia a la Universitat Catalana d’Estiu que enguany celebra la seva 54 edició, que se celebra a Prada (El Conflent).

En la seva xerrada, el conseller insisteix que, com la COVID persistent, tot haurà de pivotar sobre l’atenció primària. Pel que fa la “virola del mico” creu que tot i que “qualsevol virus és imprevisible”, no tindrà una afectació molt important en el sistema sanitari públic així com en la poliomelitis tot i que s’han detectat casos. En aquest marc, ha apuntat que l’estratègia és la vacunació tot i que la vacuna costa més de produir que no pas la de la COVID, no en termes econòmics, sinó de cadena de fabricació.

Hipra, la vacuna catalana

Argimon ha detallat que l’estratègia de l’Institut Català de la Salut és subministrar la quarta dosi de la COVID aprofitant la campanya de vacunació de la grip que s’encetarà a l’octubre. Una campanya que podria suposar l’estrena de la vacuna catalana Hipra. Segons Argimon, l’empresa compta amb el sistema de producció i l’entrada a l’Agència Europea del Medicament així com la viabilitat i l’eficàcia que generen les proves i els assajos realitzats fins ara.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, al punt de mira de la CUP per la gestió de la conselleria / Jordi Borràs

No s’han trobat restes de poliomelitis

El conseller també ha asseverat que cal tenir present la realitat de les darreres soques de COVID i que sense una prevenció general, podria registrar la gravetat de la setena onada. Pel que fa als casos de poliomelitis, Argimon ha emfatitzat que no s’han trobat restes en aigües residuals. Tot i que cal estar a l’aguait perquè hi ha països on la poleo no està erradicada i és endèmic, com Afganistan o Pakistan, dels que hi ha una bona comunitat a Catalunya.