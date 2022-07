Argimon creu que la quarta dosi de la vacuna per la gent gran “pot esperar”

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon ha explicat que administrar la quarta dosi de la vacuna contra el coronavirus a la gent gran no és una mesura immediata, ja que els casos de contagis han baixat i per tant no és tan perillós. “Pot ser pot esperar”, ha dit el conseller després que la Comissió de Salut Pública estatal aprovés aquest nou reforç del vaccí per a majors de 60 anys però sense posar-hi data. Així doncs, Argimon ha confirmat que la setena onada ha arribat “al pic” i ara està començant a baixar.

Una infermera prepara una dosi d’una vacuna contra la Covid / ACN

Argimon ha declarat aquest dimecres que s’havia demanat que les persones grans -majors de 80 anys- se’ls pogués començar a administrar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19, perquè hi havia cada vegada més contagis. Tot i això, ell mateix ha defensat que la situació està començant a estabilitzar-se i els contagis estan a la baixa, el que denota que ja podríem haver passat “el pic” de la setena onada. “Observem un punt d’inflexió en aquesta última onada”, ha dit el conseller.

La vacuna contra la verola del mico

Una altra de les grans preocupacions és la verola del mico, ja que la malaltia s’ha anat estenguen per Catalunya en les últimes setmanes, És per això que ja s’han demanat algunes dòsis de la vacuna. En concret, el departament de Salut n’ha demanat 1.600, que suposen el 30% de totes les dòsis que hi ha a l’Estat. El titular de Salut ha explicat que algunes de les persones que rebran aquesta vacuna són les que actualment es troben dins el programa de la PrEP -profilaxi prexposició davant del VIH- i que Catalunya és qui més n’assisteix. En els propers dies acabaran de concretar els criteris d’administració de la vacuna, ha dit.