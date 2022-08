Brussel·les compra 250 milions de dòsis de la vacuna catalana Hipra

La Comissió Europea ha acceptat la compra de la vacuna catalana contra la Covid-19. En aquest sentit, el vaccí que ha desenvolupat Hipra, una empresa del territori, es podrà vendre a 14 països de la Unió Europea quan rebi l’autorització comercial de l”Agència Europea del Medicament (EMA). És per això, que ja hi ha aparaulades al voltant de 250 milions de dòsis, per tal de continuar amb la preparació i les dòsis de reforç contra el coronavirus de cara a l’hivern i la tardor, quan sembla que hi ha més possibilitats de que s’incrementin els casos.

Hipra ha aconseguit fer-se un lloc en el mercat internacional i ja es podrà comercialitzar per Europa. Així ho ha decidit la Comissió Europea aquest dimarts, que ha assegurat que quan el vaccí sigui autoritzat a la compra per l’EMA, n’encarregaran més de 200 milions de dòsis per diferents estats. En concret, el contracte marc d’adquisició conjunta l’han signat l’empresa Hipra amb l’Hera, l’Autoritat de Preparació i Resposta davant d’Emergències Sanitàries de la Comissió Europea, que ha assegurat que un cop sigui autoritzat es començarà a comercialitzar.

Un investigador a l’interior de l’empresa farmacèutica Hipra / Hipra

L’eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides ha destacat que és essencial que la vacunació i les dosis de reforç augmentin en els pròxims mesos i ha afirmat que treballen incansablement per garantir-ne la disponibilitat. L’acord amb Hipra complementarà una cartera europea diversificada de vacunes que inclou els contractes ja signats amb AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, Moderna, Novavax y Valneva.

Sánchez creu que Hipra és exemple de cooperació

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha assegurat que la compra del vaccí català és un exemple de la col·laboració entre les empreses farmacèutiques i el govern català i espanyol. “Demostra la fortalesa de la innovació i la indústria farmacèutica al nostre país i la col·laboració publicoprivada que hem desenvolupat amb aquesta indústria catalana i espanyola, que ha donat els seus fruits”, ha dit Sánchez a en roda de premsa.