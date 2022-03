L’EMA comença a estudiar la vacuna catalana contra la Covid

L’Agència Europea del Medicament (EMA) ja avalua la vacuna d’Hipra contra la Covid-19. Segons es recull en un comunicat del mateix organisme, ja s’ha començat l’estudi dels resultats preliminars que ha obtingut el laboratori català durant la fase d’estudi. Aquests apunten que la vacuna és “efectiva” contra totes les variants, fins i tot l’Òmicron, que escapa de les vacunes que s’han aprovat fins ara. “L’EMA avaluarà les dades disponibles per decidir si els beneficis són superiors als riscos”, assenyala l’agència en el text, que defuig d’establir una data per a l’autorització de la vacuna catalana. Segons l’EMA, la vacuna s’administrarà -si es valida- com a dosi de reforç, i no per a les persones que encara no s’hagin vacunat.

La vacuna d’Hipra que ja està en estudi és efectiva contra totes les variants perquè es basa en la combinació de dues proteïnes, una que correspon a la variant alfa i una altra a la beta. Quan s’uneixen formen una estructura única que es coneix com dímer i que incrementa la resposta immunològica de l’organisme, el que fa que el cos pugui respondre contra el virus i les seves variants. Així, es crea una resposta contra una proteïna del SARS-CoV-2 que s’anomena S. Aquesta tecnologia és la mateixa que fa servir la vacuna Novavax, que va rebre l’autorització de l’EMA al desembre.

Vistiplau al maig i comercialització al juny

Per ara s’estan complint tots els terminis perquè la vacuna catalana pugui començar a comercialitzar-se al mes de juny. El director de la divisió de Salut Humana d’Hipra, Carles Fàbrega, espera rebre una resposta satisfactòria de l’EMA com a molt tard al maig per poder distribuir-la al juny. Així, l’EMA té encara un mes per estudiar la vacuna d’Hipra i donar-li llum verda per tal que es compleixin els terminis dels laboratoris.