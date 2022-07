La vacuna catalana formarà part de la campanya de vacunació aquesta tardor

La vacuna contra la covid-19 de la farmacèutica catalana Hipra formarà part de la campanya de vacunació aquesta tardor. Així ho ha confirmat la directora d’I+D i Registres de la companyia, Elia Torroella, que ha indicat que no tenen una data exacta, però cada dia estan “més a prop” de poder comercialitzar el vaccí.

Torroella ha dit durant una trobada informativa a Madrid que esperaven l’autorització de l’Agència Europea de Medicaments (EMA) al maig o juny, però encara no tenen cap notícia. La ministra de Ciència, Diana Morant, va assegurar en una entrevista a TV3 a l’abril que la vacuna catalana estaria disponible en el mercat a finals de maig o a principis de juny. Sembla, però, que això no ha pogut ser així, ja que l’EMA necessitava més informació per autoritzar-la. En aquest sentit, la directora d’I+D i Registres d’Hipra ha afirmat que estan treballant per donar totes les dades que l’Agència Europea de Medicaments necessiti i així poder comercialitzar el vaccí en els pròxims mesos.

La ministra de Ciència, Diana Morant, durant la seva visita a Hipra al 2021 / ACN

“Una vacuna molt versàtil”

“Les dades ens demostren que aquesta vacuna està perfectament adequada a la necessitat que tenim avui i a la que tindrem a la tardor. És una vacuna molt versàtil”, ha explicat la directora d’I+D i Registres d’Hipra. Gràcies a les diverses proves que fan amb animals, tenen la facilitat d’adaptar la vacuna i en quatre o cinc mesos produir-ne una nova.

En aquest marc, Torroella va detallar al febrer que la vacuna d’Hipra “és capaç de generar més anticossos protectors que la vacuna amb la qual es comparen”, la de Pfizer.

Temps d’immunitat

De moment, està comprovat que el vaccí té una immunitat de sis mesos, ara esperen a veure quina és la seva efectivitat en els nou mesos i en l’any després de posar-la. Torroella ha assegurat que, segons les dades, la vacuna d’Hipra és més “sostinguda” i té una duració més llarga que altres vacunes.