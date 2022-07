Brussel·les autoritza l’ús d’una nova vacuna contra la verola del mico

La Comissió Europea ha aprovat aquest dilluns l’ús de la vacuna Imvanex contra la verola del mico a la Unió Europea, així com a Islàndia, Liechtenstein i Noruega. La companyia danesa Bavarian Nordic ha rebut el vistiplau de Brussel·les per a estendre l’ús de la seva vacuna contra la verola i incloure també la verola del mico, tal com va informar l’empresa en un comunicat i van confirmar fonts comunitàries.

L’aprovació de la vacuna per part de la Comissió Europea arriba després que l’EMA (Agència Europea del Medicament) ja donés el vistiplau a aquesta nova cura contra la verola del mico. La vacuna danesa no només s’utilitzarà per a aquelles persones que ja han patit algun símptoma de la malaltia sinó també per prevenir-ne l’expansió, ja que ja ha estat declarada una malaltia d’emergència sanitària internacional.

El virus de la verola del mico / Pixabay

Aquesta vacuna no és del tot nova, sinó que ja havia estat creada el 2013 per prevenir la verola però no s’havia prescrit la seva aplicació per a la verola del mico encara que molts països europeus ja l’estan administrant per a tal fi després del brot que es va iniciar fa mesos. En aquest sentit, el president i CEO de Bavarian Nordic, Paul Chaplin, ha indicat que l’aprovació de la vacuna “pot millorar significativament la preparació” dels països contra “malalties emergents”, a través d’una planificació estructurada.

Els casos de verola del mico a Catalunya

En total a Catalunya fins a aquesta data s’han registrat 1.407 casos sospitosos, 325 més respecte la darrera xifra feta pública, divendres 15 de juliol, quan es van informar 1.082 casos. De moment 1.025 casos han estat confirmats, n’hi ha 80 més respecte la darrera actualització de dades. La majoria dels casos confirmats són homes d’entre 20 i 60 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 16 de juliol de 2022. Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Les lesions s’han localitzat en les àrees genital, perioral i/o perianal. El mecanisme de transmissió més probable ha estat el contacte durant les relacions sexuals.