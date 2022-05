La teoria d’Oriol Mitjà sobre l’origen del brot de verola del mico

Oriol Mitjà té una teoria sobre l’origen del brot de verola del mico que a l’estat espanyol ja ha provocat una trentena de casos i que ha arribat a Catalunya. Segons l’epidemiòleg, la “causa més probable” és que el brot s’hagi originat en un “mateix lloc” i que un “cas primari contagiés molts casos secundaris de diferents països”. Fins ara s’ha registrat casos a Portugal, el Regne Unit, Espanya i els Estats Units. “Si es confirma, això indicaria que el virus no s’ha tornat més transmissible i el brot serà fàcil de controlar”.

Segons Mitjà, hi ha dues explicacions complementàries per explicar la naturalesa internacional del brot de verola del mico. La primera és que s’hagin donat les condicions necessàries perquè el brot “s’estengués àmpliament a moltes persones i països”. L’altra opció és que sigui “més transmissible d’humà a humà”. L’epidemiòleg aposta pel primer escenari perquè la “majoria dels casos a escala mundial comencen en un interval d’una setmana. El temps mínim entre dos casos successius és de 7-14 dies pel que el més probable és que tots s’infectessin a la vegada”.

Un investigador mirant per un microscopi / ACN

Dos esdeveniments internacionals, principal focus de la verola del mico

“Si la propagació es produeix dins d’una xarxa de contactes seguida de viatges, això podria explicar fàcilment per què els brots apareixen a altres països de forma simultània”, assegura Mitjà. En els 30 casos confirmats a l’estat espanyol, les primeres investigacions apunten a un esdeveniment de l’orgull gai a Maspalomas, a Gran Canària, que entre el 5 i el 15 de maig va aplegar 30.000 assistents d’arreu d’Europa, i a la sauna gai Paraiso de Madrid, que va reunir visitants de nombrosos països.

Si el brot hagués estat causat per un canvi en la transmissibilitat de la verola del mico, es veuria en les seqüenciacions genètiques que s’estan fent als laboratoris. Mitjà ha afirmat que aquesta incògnita es resoldrà aviat, ja que les analítiques estan en marxa i serà fàcil de descartar. A més, les primeres anàlisis mostren que no hi ha diferències significatives amb els casos de verola del mico que es van detectar a Portugal i Bèlgica que es van publicar el 2018.