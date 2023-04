Lorena Castell fitxa per TVE i intentarà reflotar un programa desastrós

Lorena Castell ha anunciat aquest dijous que abandonaria Zapeando després de nou anys treballant-hi. La presentadora barcelonina va deixar tothom amb la boca oberta, ja que no havia deixat caure en cap moment que s’estava plantejant canviar de feina sobtadament. En el post de comiat que va compartir en el seu perfil d’Instagram, deia que tenia altres projectes en ment, però no especificava què faria a partir d’ara.

Doncs bé, el misteri ha durat poques hores perquè ja se sap quin repte professional engegarà aviat. Castell deixa Atresmedia i passarà a TVE, cadena en la qual va triomfar com a concursant -i guanyadora- de Masterchef. 20 minutos publica en exclusiva que l’encàrrec de Lorena Castell és posar-se al capdavant d’una nova versió de Vamos a llevarnos bien. Ens referim al programa que va estrenar Ana Morgade el passat mes de febrer, el que va ser cancel·lat immediatament perquè la primera emissió va obtenir una audiència desastrosa. Només va poder-se veure un programa i és per això que ara han considerat que valdria la pena donar una segona oportunitat al format, el que canviaran per intentar que convenci una mica més.

Lorena Castell marxa de Zapeando | Instagram

Lorena Castell té el repte d’intentar millorar l’audiència desastrosa que va obtenir Vamos a llevarnos bien

Que tingui una altra presentadora ja és un gran què, però aquesta no serà l’única novetat que presentarà aquesta segona temporada. Amb Lorena Castell al capdavant, busquen vendre aquest espai com “un programa d’actualitat amb humor, entrevistes i reportatges en el que guanyarà aquell que faci riure més”.

En la seva estrena no va arribar al 5% de share, una xifra que no pot permetre’s la cadena pública en ple prime time. Ara estan en el procés de reformular-lo per donar-li un altre to, una edició que esperen que ajudi a captivar a més teleespectadors que en aquella ocasió.