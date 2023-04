Lorena Castell abandona ‘Zapeando’ per sorpresa

Lorena Castell deixa Zapeando després de nou anys, una notícia que caurà com una galleda d’aigua freda en els fans del programa de La Sexta. Ella mateixa ho ha anunciat en un post d’Instagram que s’ha omplert ràpidament de likes i comentaris de tristor. La presentadora barcelonina s’ha sincerat sobre aquesta etapa que ara vol deixar enrere: “Que difícil que és, a vegades, explicar el que hom té en el cap. Avui acaba la meva etapa després de nou anys de riures a l’hora de dinar. M’heu vist de tots els colors i hem crescut junts. Gràcies a Globo Media per la confiança i a Atresmedia per tots aquests anys meravellosos. Gràcies a tots els companys amb els qui he tingut la sort de divertir-me i compartir bons moments cada dia. Als que a casa també m’heu acompanyat en aquest creixement professional. Encara queden moltes aventures per viure. El xou ha de continuar“.

Pocs s’esperaven que una de les cares més veteranes del programa deixés el seu lloc després de tant de temps. No havia deixat caure que volia abandonar el vaixell, així que els fans s’han quedat estranyats amb aquest acomiadament tan sobtat. No ha especificat què farà a partir d’ara, simplement ha deixat caure que té altres projectes pensats.

Què farà a partir d’ara Lorena Castell?

En aquests darrers anys ha compaginat la feina al programa d’humor de La Sexta amb col·laboracions a realities i altres tipus de programes, una faceta que podria recuperar. També és possible que hagi fitxat per algun programa de la competència, una incògnita que de moment no s’ha revelat.

Lorena Castell marxa de Zapeando | Instagram

Lorena Castell deixa lliure una cadira que ara el programa pot decidir si deixar buida o ocupar amb algun substitut nou. Els fans de l’espai tenen molta estima als col·laboradors habituals, però ben segur que també rebrien amb els braços oberts a algú altre. De moment s’obren les apostes per veure què passa amb un forat que Lorena Castell abandona amb certa tristor i també il·lusió per provar alguna cosa nova.