Lorena Castell, sense filtre: parelles, sexe esporàdic i flirteig online

Lorena Castell ha estat una de les convidades de Encuentros inesperados de la Mamen Mendizábal, el programa de La Sexta que ha aconseguit que personatges famosos molt diferents seguin junts a sopar i parlar de la vida. La presentadora barcelonina ha aprofitat per obrir-se en canal i deixar anar un munt de confessions sobre la seva vida personal, el que ha encantat als teleespectadors més tafaners.

La col·laboradora de Zapeando va trencar fa un temps amb el pare del seu fill, l’empresari Eduardo Dabán. Abans va estar casada amb l’artista Juanito Makandé, amb qui van separar-se el 2015. Aquestes dues són les seves relacions més conegudes, un hermetisme que ara ha trencat: “Ara mateix tinc parella, sí. Ara bé, he estat moltíssim temps sense tenir-ne. Abans tenia un límit d’anys per a les meves parelles, però ara crec que l’amor no té edat”. De moment no ha donat més detalls sobre el seu xicot nou, de qui tampoc no publica fotografies en el seu perfil d’Instagram

Hay citas tan terribles que terminan en matrimonio 💍 #EncuentrosCitas pic.twitter.com/aFCPn22pwv — Encuentros Inesperados (@Inesperados) May 5, 2022

Lorena Castell viu l’amor amb la mateixa intensitat que quan era adolescent

“Jo tinc 41 anys i penso en les cites que tenia amb 18, 25 o 32… Amb aquelles edats sempre sentia les papallones a l’estómac quan quedava amb algú, en canvi, ara sento això tota l’estona. Tens l’edat de la poca-solta també amb 40 anys, quan comences amb algú estàs igual que abans i això em sorprèn molt“. La Lorena reconeix que ha utilitzat aplicacions per lligar, encara que reconeix que prefereix altres mètodes: “Hauríem de mirar-nos als ulls més i lligar com s’ha fet tota la vida. D’aquesta manera és com trobes la veritat”.

Un dels moments més divertits arribava quan començava a debatre sobre les relacions esporàdiques amb la resta de convidats, els que aquesta setmana eren Carmen Lomana, Juan y Medio i Eduardo Rubiño. Sortia el tema del dubte que sorgeix en el moment posterior a mantenir una relació sexual esporàdica, quan et debats sobre com fer fora de casa l’altra persona. Quina opinió té Lorena Castell? “Jo crec que si ja ha vingut a casa teva i és una certa hora… Doncs, a vegades, et quedes i ja que estàs allà decideixes menjar-te la boca una estona. Jo sempre intento quedar bé. Ara, un cop ha vingut a casa i ja heu fet el que havíeu de fer… Si veus que no fareu un sudoku i que tampoc no teniu molt a parlar, doncs com el fas fora?”.

Al partir un beso y una flor, un "te quiero", una caricia y una palanca al lado de la cama.📍#EncuentrosCitas pic.twitter.com/VxIu6zNrTA — Encuentros Inesperados (@Inesperados) May 5, 2022

El diputat Eduardo Rubiño reconeix que té una relació oberta

Un dels altres convidats del programa era Eduardo Rubiño, com dèiem, el diputat de l’Assemblea de Madrid per Más Madrid. L’expolític de Podemos reconeixia, per sorpresa dels companys, que manté una relació oberta amb el seu xicot: “Nosaltres tenim una relació que no és 100% tancada, no. Coneixem gent i acostumem a conèixer-nos tots junts”, explicava tot deixant caure que fan intercanvis de parelles.

I com és que van decidir fer aquest pas? Ell mateix ho revela: “Fa vuit anys que estem junts, però tenir una relació oberta ens dona joc. Érem molt joves quan ens vam conèixer i no volíem casar-nos per a tota la vida. Fa molts anys que estem junts i tenim una relació bastant sòlida, però això no vol dir que no puguis tenir desig cap a altres persones o que no et vingui de gust viure experiències o aventures”.

“La meva parella és més masculí que jo, però hi ha vegades que necessites coses diferents. M’agrada un noi masculí i amb barba, encara que l’altre dia em vaig fixar en un altre que era tot el contrari”, ha explicat a Lorena Castell, que es mostrava entusiasmada i reconeixia que ho trobava molt interessant. El que més la sorprenia, però, era que una parella estigui junta tant de temps: “Mai no he estat més de tres anys amb ningú”.