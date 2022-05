Anna Simón anuncia el naixement de la seva primera filla

Anna Simón ha estat mare de la seva primera filla, tal com acaba d’anunciar en el seu perfil d’Instagram. La presentadora catalana de Zapeando ha publicat la primera foto de la petita, a qui han anomenat Aina -la versió balear d’Anna-. En la instantània només se li veuen les cames i els peus, però sembla evident que la nena ha nascut grossa i amb bon pes.

La nena va néixer el passat 29 d’abril, però no ha estat fins ara que l’ha volgut presentar en societat. Ho ha fet amb un missatge que deixa clar que la col·laboradora de televisió està en un núvol ara mateix: “Des de fa quatre dies sóc la persona més feliç del món“. L’anunci arriba quatre dies tard, d’igual manera que tampoc no va anunciar que estava embarassada fins al passat mes de febrer… quan ja estava de gairebé set mesos.

Anna Simón, mare de la seva primera filla | Instagram

No ha donat cap detall sobre el part o sobre el seu estat, però se sobreentén que tot ha anat bé. De fet, precisament el dia del naixement de la petita coincideix amb la data de l’última publicació que havia fet en el seu perfil d’Instagram. Parlem de la imatge que va compartir el passat divendres, en la que se li veia amb una gran panxa d’embarassada. Ara ja haurà perdut bona part d’aquesta panxa, el que no trobarà a faltar tenint en compte que la recompensa és tenir la seva petita en braços després de nou mesos desitjant-ho.

Anna Simón publicava aquesta foto hores abans del naixement de la filla | Instagram

Qui és el pare de la filla d’Anna Simón?

L’Anna Simón sempre ha estat molt reservada pel que fa a la seva vida privada. Mai no li ha agradat parlar sobre les seves parelles, un hermetisme que ha mantingut també en aquesta ocasió. De fet, sorprèn fins i tot que hagi publicat una foto de la nena per anunciar el seu naixement.

La presentadora de Lloguer a primera vista surt amb l’estilista Lucho Soriano des del 2012. Ell és el pare de la criatura, nominat al premi Gaudí al millor maquillatge i perruqueria per Història de la meva mort. Molts el coneixen per la seva feina a Tu cara me suena, lloc en el que va conèixer la que ha acabat convertint-se en mare de la seva filla. A Instagram no publiquen fotografies junts, però sí que ho fan dels seus dos Golden Retriever. Ell encara no ha publicat res sobre la petita, el que no sorprèn tenint en compte que també és molt reservat i pràcticament no comparteix res sobre la seva vida privada.

Con Lucho, peluquero d @TuCaraMSuena antes d la transformacion pic.twitter.com/Zcf8e7ow4D — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 13, 2014

Anna Simón, mare als 39 anys

Anna Simón ha estat mare tres mesos abans de celebrar el 40è aniversari, una data rodona que de ben segur que ara celebra amb encara més il·lusió gràcies a tenir la seva primera filla a la família. La presentadora no havia parlat gaire sobre els seus desitjos de ser mare públicament. De fet, només se li recorden unes declaracions incendiàries que va concedir durant una entrevista a TV3 fa cinc anys.

Què va dir llavors? Bàsicament va voler denunciar que la periodista li estigués preguntant sobre una futura maternitat quan, en aquells moments, ella no s’ho plantejava encara: “No tinc fills, vaig tard però m’ho començo a pensar. Si fos un home, no m’estaries fent aquesta pregunta… Quan una dona arriba als 35, la pregunta és quan arribarà el nen. I si no vull tenir-ne què passa?”, reflexionava llavors.

Finalment sí que ha acabat sent mare d’una nena, per a la qual ha escollit un nom molt similar al seu. Anna i Aina, dos noms comuns entre les catalanes que comencen una aventura juntes com a mare i filla. Ara només caldrà esperar per veure si la tertuliana deixa l’hermetisme de banda ara que té una nena ben maca de qui publicar fotografies a Instagram.